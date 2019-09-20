Закупили оборудование для школ по завышенным ценам

Судом установлено, что начальник и заместитель коммунального учреждения, вступив в сговор с поставщиком товаров ООО «Дрофа – Новая школа» (г.Москва), при проведении закупки оборудования для оснащения школьных кабинетов химии и физики в рамках госпрограммы «Развитие образования в Севастополе на 2017-2020 годы» приобрели оборудование по завышенной стоимости более чем на семь миллионов рублей.

Этот факт был установлен сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Согласно приговору Ленинского районного суда виновным в совершении преступления определены следующие меры наказания: начальнику управления назначено 1,5 года лишения свободы условно с 2 годами испытательного срока, заместителю — год лишения свободы условно с годом испытательного срока. Также судом удовлетворен иск прокуратуры Севастополя о возмещении нанесенного должностными лицами ущерба в размере семи миллионов рублей.

Севастопольский городской суд проверил приговор в апелляционном порядке и оставил его без изменения, сообщила пресс-служба суда.