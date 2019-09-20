Военный пенсионер-инвалид торговал жидкой смертью

В составе жидкости, которую он сбывал в качестве спиртных напитков, были обнаружены посторонние включения и токсические примеси (ацетон, н-бутанол, этиллактат, бензальдегид). Комиссия экспертов заключила, что употребление данной жидкости в качестве алкогольного напитка может повлечь за собой как причинение вреда здоровью (от легкого до тяжкого), так и наступление смерти. Экспертное мнение было однозначным: продаваемая фигурантом дела жидкость представляет собой реальную опасность для жизни и здоровья человека, а неблагоприятный исход после ее употребления может наступить как от отравления, так и от резкого обострения уже имеющихся хронических заболеваний.

Для хранения спиртосодержащей жидкости подсудимый использовал арендованный гараж, торговый павильон, где он сам работал, а к местам совершения сделок доставлял товар на личном авто.

Суд учел полное признание подсудимым своей вины, чистосердечное раскаяние, содействие следствию, а также состояние здоровья (мужчина является военным пенсионером и инвалидом 3-й группы) и назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.