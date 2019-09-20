Начальник департамента транспорта считает, что парковки вообще не нужны

В ходе обсуждения транспортной составляющей проекта по благоустройству ул.Большая Морская у участников дискуссии возникло множество вопросов относительно сужения ее проезжей части.

По мнению местных жителей, предлагаемое решение неизбежно приведет к транспортному коллапсу. В настоящее время с 17 до 20 часов движение на главной улице города стоит, а станет еще хуже. Если у проектировщиков было задание затруднить проезд по улице, то они его выполнили, считают жители Севастополя.

Столичные проектировщики, в свою очередь, не находили достаточно аргументов для объяснения своих проектных решений, кроме многократно прозвучавшей во время обсуждения фразы, что «все просчитано». По их словам, опыт Москвы доказывает, что, если расширить дорогу с четырех даже до шести полос, ситуация только усугубится, потому что машин станет еще больше.

Комментируя проблему парковок в городе и, в частности, на ул.Большая Морская и.о. директора Департамента транспорта Севастополя, Игорь Титов опять подтвердил свою патологическую нелюбовь к севастопольцам, пользующимся личным транспортом.

«Много лет назад в одном из городов для меня стал откровением ответ на вопрос: почему у вас в городе нет пробок? Ответ был такой: потому что в городе автомобилю негде припарковаться. Когда я озаботился проблемой создания парковок, то понял, что парковки не просто не нужны, они вредны. Не будет парковок, негде будет парковаться, значит, туда не будут ездить, в городе станет меньше машин, меньше дискомфорта для городской жизни», — убежден И.Титов.