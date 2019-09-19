Восстановите то, что было!

По инициативе Общественного совета при Департаменте городского хозяйства состоялась встреча разработчиков концепции комплексной реконструкции улицы Большой Морской с председателями расположенных на ней домов.

Реконструкция одной из главных улиц Севастополя — от площади Лазарева до площади Ушакова — включит озеленение, обустройство ливневой канализации, ремонт пешеходной сети, модернизацию сетей наружного освещения, ремонт зданий и внутриквартальных дорог.

Ведущий архитектор столичного архитектурного бюро Wowhaus Иван Крашенинников сразу заявил о намерении сделать акцент на формировании в этой части города очередного «комфортного пространства», с преобразованием улицы до состояния прогулочной и рекреационной зон, с соответствующими этой идее скамейками и урнами.

— Большая Морская станет стартовой площадкой для иного форматирования уличного городского пространства, — начал мероприятие и.о.директора Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов. Он заверил, что все озвученные замечания жителей будут рассмотрены и учтены при доработке концепции.

Проект разделен на две части: реконструкция инженерных сетей и благоустройство. Отдельная составляющая — реставрация фасадов домов, крыш, в том числе отнесенных к объектам культурного наследия. Как выяснилось, это два параллельных проекта, пока не пересекаются по времени.

Собственно, обо всем об этом севастопольцам уже было известно, поэтому они и пришли на встречу с заранее подготовленными вопросами и сразу потребовали от представлявших концепцию проектировщиков перейти к обсуждению, миновав этап чтения исторической справки и констатации того, что облик Большой Морской за последние десятилетия изменился не в лучшую сторону: перегруженность дорожной сети автомобилями, облупленность фасадов домов, обезображенных разномастными пристройками, разбитый асфальт.

Прозвучавший было призыв новоизбранного депутата Законодательного собрания Севастополя Татьяны Щербаковой услышать друг друга уже через полчаса потонул в возмущенном ропоте собравшихся, отказывающихся не то, чтобы принимать, а и рассматривать предложенное проектировщиками. Люди решительно не согласны с изменением изначально определенного функционального назначения улицы.

— Большая Морская — это не парк и не бульвар для прогулок, а зона движения транспорта и жизни людей, — настаивали жители, реагируя на концептуальное решение московских проектантов, заложивших в свою концепцию расширение зеленой зоны, устройство зон отдыха со скамейками посреди площади Лазарева и даже фонтан на площади Ушакова. Но более всего людей возмутило предложение сузить проезжую часть за счет устройства велосипедной дорожки и организовать прогулочную зону посреди площади Лазарева.

— Нам это не нужно! Мы не хотим гулять под елкой, площадь всю жизнь была проезжей, — высказывали возмущение жители, утверждая, что представленный проект абсолютно нежизненный, в том числе в части нерешенности транспортных вопросов. На это у проектировщиков был заготовлен свой ответ — нужно ограничить автомобильное движение, постепенно меняя его на пешеходное и велосипедное, что, по мнению разработчиков, пойдет на только на пользу горожанам.

Однако сами они сочли, что предложенная концепция не только не упростит схему движения, но, напротив, усложнит ее. Например, в части движения по спуску Шестакова, заезда на улицы Генерала Петрова или Маяковского. Представленный разработчиками мониторинг существующего движения по проектируемому отрезку откровенно не убедил участников обсуждения.

В этом контексте снова прозвучали призы вернуть «по кольцу» двустороннее движение.

Свое мнение по представленной концепции высказал и почетный гражданин Севастополя Евгений Генералов. По его словам, в концепции должны быть обязательно решен вопрос, остается ли центр города белым. Если да, то каким методом фасады зданий будут доведены до первоначальной белизны — очисткой или покраской.

Председателя Севастопольского Союза архитекторов Сергея Комарова более всего взволновало нарушение архитектурной идентичности улицы и замена таковой на брендовый новодел.

— В архитектуре не бывает брендов, это серьезная наука. Собянин выделил деньги, так вы разумно их тратьте. Что это за бред!? — сокрушался С.Комаров.

Полную солидарность с ним высказала недавняя москвичка Диана, ныне переехавшая в Севастополь.

— Я сбежала от всего этого из Москвы, и не хочу здесь снова видеть Москву. Они сделают вам здесь Неглинную, с велодоржками и лавочками. Вам этого не надо! — воззвала она к севастопольцам.

Большинство присутствующих встало на защиту послевоенного облика Большой Морской, за его бережное восстановление. Тем более, что послевоенный проект был грамотно и тщательно продуман и включал, кроме пешеходной зоны, еще и рекреационные уголки во дворе каждого дома и отдельно спланированные курдонеры.

— Не надо придумывать ничего нового! Восстановите то, что было, обновив покрытие улиц и дворов, а также выполнив разумное озеленение Большой Морской, — потребовали в итоге участники обсуждения, признав концепцию недоработанной и слабой.

На вопрос о стоимости проекта и его реализации М.Тарасов сообщил, что пока эта цифра не определена. Также неизвестно, почему благоустройство территории будет выполняться прежде ремонта фасадов и насколько эта последовательность соответствует нормам градостроительства.