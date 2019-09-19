Восстановите то, что было!
Концепцию реконструкции улицы Большой Морской, предложенную московскими разработчиками, жители Севастополя сочли нежизненной.
По инициативе Общественного совета при Департаменте городского хозяйства состоялась встреча разработчиков концепции комплексной реконструкции улицы Большой Морской с председателями расположенных на ней домов.
Реконструкция одной из главных улиц Севастополя — от площади Лазарева до площади Ушакова — включит озеленение, обустройство ливневой канализации, ремонт пешеходной сети, модернизацию сетей наружного освещения, ремонт зданий и внутриквартальных дорог.
Ведущий архитектор столичного архитектурного бюро Wowhaus Иван Крашенинников сразу заявил о намерении сделать акцент на формировании в этой части города очередного «комфортного пространства», с преобразованием улицы до состояния прогулочной и рекреационной зон, с соответствующими этой идее скамейками и урнами.
— Большая Морская станет стартовой площадкой для иного форматирования уличного городского пространства, — начал мероприятие и.о.директора Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов. Он заверил, что все озвученные замечания жителей будут рассмотрены и учтены при доработке концепции.
Проект разделен на две части: реконструкция инженерных сетей и благоустройство. Отдельная составляющая — реставрация фасадов домов, крыш, в том числе отнесенных к объектам культурного наследия. Как выяснилось, это два параллельных проекта, пока не пересекаются по времени.
Собственно, обо всем об этом севастопольцам уже было известно, поэтому они и пришли на встречу с заранее подготовленными вопросами и сразу потребовали от представлявших концепцию проектировщиков перейти к обсуждению, миновав этап чтения исторической справки и констатации того, что облик Большой Морской за последние десятилетия изменился не в лучшую сторону: перегруженность дорожной сети автомобилями, облупленность фасадов домов, обезображенных разномастными пристройками, разбитый асфальт.
Прозвучавший было призыв новоизбранного депутата Законодательного собрания Севастополя Татьяны Щербаковой услышать друг друга уже через полчаса потонул в возмущенном ропоте собравшихся, отказывающихся не то, чтобы принимать, а и рассматривать предложенное проектировщиками. Люди решительно не согласны с изменением изначально определенного функционального назначения улицы.
— Большая Морская — это не парк и не бульвар для прогулок, а зона движения транспорта и жизни людей, — настаивали жители, реагируя на концептуальное решение московских проектантов, заложивших в свою концепцию расширение зеленой зоны, устройство зон отдыха со скамейками посреди площади Лазарева и даже фонтан на площади Ушакова. Но более всего людей возмутило предложение сузить проезжую часть за счет устройства велосипедной дорожки и организовать прогулочную зону посреди площади Лазарева.
— Нам это не нужно! Мы не хотим гулять под елкой, площадь всю жизнь была проезжей, — высказывали возмущение жители, утверждая, что представленный проект абсолютно нежизненный, в том числе в части нерешенности транспортных вопросов. На это у проектировщиков был заготовлен свой ответ — нужно ограничить автомобильное движение, постепенно меняя его на пешеходное и велосипедное, что, по мнению разработчиков, пойдет на только на пользу горожанам.
Однако сами они сочли, что предложенная концепция не только не упростит схему движения, но, напротив, усложнит ее. Например, в части движения по спуску Шестакова, заезда на улицы Генерала Петрова или Маяковского. Представленный разработчиками мониторинг существующего движения по проектируемому отрезку откровенно не убедил участников обсуждения.
В этом контексте снова прозвучали призы вернуть «по кольцу» двустороннее движение.
Свое мнение по представленной концепции высказал и почетный гражданин Севастополя Евгений Генералов. По его словам, в концепции должны быть обязательно решен вопрос, остается ли центр города белым. Если да, то каким методом фасады зданий будут доведены до первоначальной белизны — очисткой или покраской.
Председателя Севастопольского Союза архитекторов Сергея Комарова более всего взволновало нарушение архитектурной идентичности улицы и замена таковой на брендовый новодел.
— В архитектуре не бывает брендов, это серьезная наука. Собянин выделил деньги, так вы разумно их тратьте. Что это за бред!? — сокрушался С.Комаров.
Полную солидарность с ним высказала недавняя москвичка Диана, ныне переехавшая в Севастополь.
— Я сбежала от всего этого из Москвы, и не хочу здесь снова видеть Москву. Они сделают вам здесь Неглинную, с велодоржками и лавочками. Вам этого не надо! — воззвала она к севастопольцам.
Большинство присутствующих встало на защиту послевоенного облика Большой Морской, за его бережное восстановление. Тем более, что послевоенный проект был грамотно и тщательно продуман и включал, кроме пешеходной зоны, еще и рекреационные уголки во дворе каждого дома и отдельно спланированные курдонеры.
— Не надо придумывать ничего нового! Восстановите то, что было, обновив покрытие улиц и дворов, а также выполнив разумное озеленение Большой Морской, — потребовали в итоге участники обсуждения, признав концепцию недоработанной и слабой.
На вопрос о стоимости проекта и его реализации М.Тарасов сообщил, что пока эта цифра не определена. Также неизвестно, почему благоустройство территории будет выполняться прежде ремонта фасадов и насколько эта последовательность соответствует нормам градостроительства.