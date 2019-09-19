Реконструкция Большой Морской не согласуется с ее историческим статусом

Столичные проектировщики несколько дней представляют общественникам Севастополя решение организации городского пространства центральной части города. Широкие пешеходные и зеленые зоны, открытые летние кафе, фонтаны, небольшие уютные скверы, велодорожки, минимум автомобилей, где предпочтение будет отдано общественному транспорту — по мнению архитектурного бюро Wowhaus все это сделает городское пространство комфортным и привлекательным для его жителей и гостей.

Депутат Законодательного собрания Вячеслав Горелов напомнил, что Севастополь включен в список городов — исторических поселений федерального значения. Центральная часть города находится под охраной и на нее действуют ограничения, связанные с благоустройством этой территории. Он поинтересовался, согласовывали ли авторы проект на уровне Министерства культуры. Как выяснилось, проект не согласован. В.Горелов пообещал написать депутатский запрос о соответствии предлагаемого проекта приказу Министерства культуры РФ.

В приказе об исторических поселениях сказано, в Севастополе охране подлежат планировочная структура центральной части города, в том числе квартальная городская сеть с крупными кварталами; трассировка, размеры, исторические линии застройки улично-дорожной сети; линейно-ярусная конфигурация планировки, система градостроительных узлов — ансамблей, площадей, скверов и лестниц.