Проектировщики рассказали про транспорт на Большой Морской

Несколько дней в Севастополе бурно обсуждают масштабную реконструкцию одной из главных городских улиц — Большой Морской, которая затронет и прилегающие к ней площади Лазарева и Ушакова. Московские проектировщики из архитектурного бюро Wowhaus предлагают эти территории «улучшить», отдав приоритет пешеходам и велосипедистам.

На площади Ушакова сохранят круговое движение, но организуют его по методу турбокольца. Такая разметка должна заставить транспорт двигаться по оптимальной траектории.

«На площади Ушакова мы организуем круговое движение и сделаем так называемый турбокруг, что позволит где-то на 30 процентов увеличить пропускную способность и снизить аварийность», — объяснила представитель проектировщика Дарья Распопина.

На самой Большой Морской движение останется односторонним, но количество полос для движения уменьшат с трех до двух, причем одна из оставшихся так и будет выделенной для общественного транспорта. За счет «лишней» полосы сделают велодорожки и широкий тротуар, разделив их между собой зеленой зоной. Левую полосу дороги оставят, как и сейчас, под парковку.

— Самое главное изменение на улице Большая Морская — это велодорожка, которая появится там благодаря нестандартной (размер) полосе движения, которая сейчас не используется автомобилистами. И тем самым у людей появится больше транспортных возможностей. А чем больше транспортных возможностей у горожанина, тем устойчивее развитие города, — прокомментировала Д.Распопина данное транспортное решение.

На площади Лазарева уберут кольцевое движение, заменив его Т-образным перекрестком, сохранят парковку возле бывшего здания КБ «Черноморец», а на месте нынешней клумбы с кедром разобьют сквер. Проектировщики убеждены, что эти изменения наиболее интересные в проекте: пространство превращается в комфортную пешеходную зону, появляется возможность организации новых функций для городского пространства.

И.о. директора департамента транспорта Игорь Титов полностью поддерживает проект. «Я сторонник предлагаемых решений. Площадь Лазарева в настоящее время имеет круговое движение, что по сути является атавизмом, поскольку двухстороннего движения на Большой Морской давно не существует. Именно в этом и заложен смысл создания там сквера», — говорит чиновник.

По его мнению, не смотря на то, что дискуссии на общественных слушаниях проходят бурно, вопросы транспортных коммуникаций должны обсуждать профильные специалисты.