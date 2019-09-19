Окончательный вариант реконструкции Большой Морской обещают представить через неделю
И.о.директора Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов пообещал врио губернатора Михаилу Развожаеву на заседании правительства 19 сентября представить общественности доработанную концепцию реконструкции улицы Большая Морская уже к концу следующей недели.
По его словам, в настоящее время обсуждение идет с различными группами жителей города, которые озвучивают свои вопросы, в том числе по организации движения транспорта, что стало одним из самых острых вопросов, волнующих горожан. На очереди — молодежь, которая настаивает на устройстве на улице Большой Морской велодорожек.
— Велодвижение сейчас очень активно развивается, катаются на самокатах, и поэтому эту тему мы не можем пропустить, не обсудив до конца. В самое ближайшее время пройдет встреча с молодежью, послушаем их, насколько это актуально, — пояснил М.Тарасов.
По мнению М.Развожаева, есть два ключевых вопроса, которые волнуют людей: приведение в порядок фасадов, что не является задачей данной реконструкции, это очень кропотливая аккуратная работа с собственниками, и транспортная схема.
— Здесь самые большие риски, которые справедливо озвучиваются. Пока мы не даем полноценного ответа, каким образом в центре города будет организовано движение, — сказал глава города, одновременно настаивая, что основная концепция центра — это увеличение пешеходной зоны и зоны активного проведения времени горожанами.
Несмотря на явную спешку со стороны горхоза, М.Развожаев призвал максимально не торопиться, прежде чем выйти на практическую реализацию проекта и ответить на все возникшие вопросы жителей.
Добавим, что, несмотря на бодрый доклад главы горхоза о встречах с разными группами населения, назначенная на этот же день встреча с предпринимателями, работающими по ул.Большая Морская, почему-то не состоялась.
К слову, двумя днями ранее на встрече с председателями многоквартирных домов на предложение устроить велодорожку (вместо полосы движения транспорта) жителями улицы был дан однозначно отрицательный ответ.