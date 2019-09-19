Окончательный вариант реконструкции Большой Морской обещают представить через неделю

По его словам, в настоящее время обсуждение идет с различными группами жителей города, которые озвучивают свои вопросы, в том числе по организации движения транспорта, что стало одним из самых острых вопросов, волнующих горожан. На очереди — молодежь, которая настаивает на устройстве на улице Большой Морской велодорожек.

— Велодвижение сейчас очень активно развивается, катаются на самокатах, и поэтому эту тему мы не можем пропустить, не обсудив до конца. В самое ближайшее время пройдет встреча с молодежью, послушаем их, насколько это актуально, — пояснил М.Тарасов.

По мнению М.Развожаева, есть два ключевых вопроса, которые волнуют людей: приведение в порядок фасадов, что не является задачей данной реконструкции, это очень кропотливая аккуратная работа с собственниками, и транспортная схема.

— Здесь самые большие риски, которые справедливо озвучиваются. Пока мы не даем полноценного ответа, каким образом в центре города будет организовано движение, — сказал глава города, одновременно настаивая, что основная концепция центра — это увеличение пешеходной зоны и зоны активного проведения времени горожанами.

Несмотря на явную спешку со стороны горхоза, М.Развожаев призвал максимально не торопиться, прежде чем выйти на практическую реализацию проекта и ответить на все возникшие вопросы жителей.

Добавим, что, несмотря на бодрый доклад главы горхоза о встречах с разными группами населения, назначенная на этот же день встреча с предпринимателями, работающими по ул.Большая Морская, почему-то не состоялась.

К слову, двумя днями ранее на встрече с председателями многоквартирных домов на предложение устроить велодорожку (вместо полосы движения транспорта) жителями улицы был дан однозначно отрицательный ответ.