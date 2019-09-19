Эксперимент с «однополосной» Большой Морской устраивать не будут
Здравое предложение проверить экспериментом предлагаемое уменьшение полос для движения транспорта на ул.Большая Морская не поддержал Департамент транспорта.
Дискуссия по обсуждению проекта комплексного благоустройства ул. Большая Морская и двух прилегающих к ней площадей Лазарева и Ушакова с представителями общественности Севастополя проходила бурно. Одна из проблем, которая особенно вызвала опасения у горожан — уменьшение количества полос: вместо трех — две. А если учитывать выделенную для общественного транспорта, то и вовсе — одна!
Присутствующие интересовались, насколько глубоко проектировщики подошли к изучению темы на местности и знают ли они о проблемах «транспортных пробок», которые в последнее время стали бедствием для города.
Представитель проектировщиков — московского архитектурного бюро Wowhaus — Дарья Распопина — рассказала, что прежде чем начать проектирование, команда исследователей приезжала в Севастополь неоднократно.
«Мы замеряли транспортные потоки, проводили съемку коптерами, смотрели, как работают площади и улицы. На основании всех подсчетов, наблюдений и других исследований наши архитекторы предложили те или иные проектные решения. Я могу сказать, что главное опасение, которое сегодня звучит по поводу предложенной реконструкции улицы — возникновение пробок и уменьшение пропускной способности транспорта, безосновательно. Все подтверждено цифрами», — заявила она, презентуя проект.
Такое объяснение севастопольцев не удовлетворило. Они продолжали утверждать, что единственная полоса движения, ограниченная с левой стороны парковочными местами, будет вызывать заторы, например, при аварии или проезде специальной техники — пожарной или «скорой». А водители, ищущие место для парковки, будут двигаться по полосе медленно, а значит, задерживать поток машин.
Никого не убедили и ссылки на контролируемые «светофоры 21 века», которые, по словам представителей Севавтодора, уже установлены на улицах Фадеева, Степаняна. Их установят и на перекрестке Большой Морской, Советской и Адмирала Октябрьского. Собравшиеся хотели увидеть моделирование подобных ситуаций, но проектировщики такого материала не предоставили.
Появилась идея об организации двух-трехнедельного эксперимента на месте: задействовать ГАИ, поставить в определенных местах запретительные «тумбы», чтобы в реальной жизни проверить, как все будет работать и каким будет трафик при «конструируемых» условиях.
Предложение было встречено с одобрением. Представитель Севавтодора, горячо поддерживающий проект, сообщил: «Эксперимент, конечно, возможен. Но только после его подготовки и 30 дней после опубликования распоряжения о его проведении в СМИ».
А и.о.директора департамента транспорта Игорь Титов, отличающийся особой нелюбовью к автомобилистам, высказался против подобных манипуляций, напомнив собравшимся, что и без экспериментов проект по освобождению площади в Артбухте от автомобилей, в который общественники не верили, был реализован в лучшем виде.
«Что касается непосредственно Большой Морской, то опасения общественности в связи с сокращением проездных полос, не обоснованы. Все подтверждено расчетами, не ширина и не количество полос препятствуют прохождению транспорта, а перекрестки. Перекрестки являются причиной образования пробок. И никоим образом уменьшение дорожных полос не повлияет на пропускную способность», — считает И.Титов.
В свою очередь председатель наблюдательного общественного совета по контролю за ходом комплексного благоустройства улицы Большая Морская Артем Гайдук сказал, что он поддерживает проведение эксперимента. А по поводу «освобожденной от автомобилей Артбухты» он заметил, что организованная там горка для скейта, даже по словам его детей, является громозкой и бесполезной.
«Никто из отдаленных районов не поедет в центр города кататься на скейте. Также неправомерное использование «временной площадки» для скопления транспорта, ждущего парома, превратило это пространство в несанкционированную парковку. Проблем с транспортом в городе много и количество автомобилей с каждым годом растет, поэтому мы обязаны найти компромисс в этом непростом вопросе», — считает А.Гайдук.