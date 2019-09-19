Эксперимент с «однополосной» Большой Морской устраивать не будут

Дискуссия по обсуждению проекта комплексного благоустройства ул. Большая Морская и двух прилегающих к ней площадей Лазарева и Ушакова с представителями общественности Севастополя проходила бурно. Одна из проблем, которая особенно вызвала опасения у горожан — уменьшение количества полос: вместо трех — две. А если учитывать выделенную для общественного транспорта, то и вовсе — одна!

Присутствующие интересовались, насколько глубоко проектировщики подошли к изучению темы на местности и знают ли они о проблемах «транспортных пробок», которые в последнее время стали бедствием для города.

Представитель проектировщиков — московского архитектурного бюро Wowhaus — Дарья Распопина — рассказала, что прежде чем начать проектирование, команда исследователей приезжала в Севастополь неоднократно.

«Мы замеряли транспортные потоки, проводили съемку коптерами, смотрели, как работают площади и улицы. На основании всех подсчетов, наблюдений и других исследований наши архитекторы предложили те или иные проектные решения. Я могу сказать, что главное опасение, которое сегодня звучит по поводу предложенной реконструкции улицы — возникновение пробок и уменьшение пропускной способности транспорта, безосновательно. Все подтверждено цифрами», — заявила она, презентуя проект.

Такое объяснение севастопольцев не удовлетворило. Они продолжали утверждать, что единственная полоса движения, ограниченная с левой стороны парковочными местами, будет вызывать заторы, например, при аварии или проезде специальной техники — пожарной или «скорой». А водители, ищущие место для парковки, будут двигаться по полосе медленно, а значит, задерживать поток машин.

Никого не убедили и ссылки на контролируемые «светофоры 21 века», которые, по словам представителей Севавтодора, уже установлены на улицах Фадеева, Степаняна. Их установят и на перекрестке Большой Морской, Советской и Адмирала Октябрьского. Собравшиеся хотели увидеть моделирование подобных ситуаций, но проектировщики такого материала не предоставили.

Появилась идея об организации двух-трехнедельного эксперимента на месте: задействовать ГАИ, поставить в определенных местах запретительные «тумбы», чтобы в реальной жизни проверить, как все будет работать и каким будет трафик при «конструируемых» условиях.

Предложение было встречено с одобрением. Представитель Севавтодора, горячо поддерживающий проект, сообщил: «Эксперимент, конечно, возможен. Но только после его подготовки и 30 дней после опубликования распоряжения о его проведении в СМИ».

А и.о.директора департамента транспорта Игорь Титов, отличающийся особой нелюбовью к автомобилистам, высказался против подобных манипуляций, напомнив собравшимся, что и без экспериментов проект по освобождению площади в Артбухте от автомобилей, в который общественники не верили, был реализован в лучшем виде.

«Что касается непосредственно Большой Морской, то опасения общественности в связи с сокращением проездных полос, не обоснованы. Все подтверждено расчетами, не ширина и не количество полос препятствуют прохождению транспорта, а перекрестки. Перекрестки являются причиной образования пробок. И никоим образом уменьшение дорожных полос не повлияет на пропускную способность», — считает И.Титов.

В свою очередь председатель наблюдательного общественного совета по контролю за ходом комплексного благоустройства улицы Большая Морская Артем Гайдук сказал, что он поддерживает проведение эксперимента. А по поводу «освобожденной от автомобилей Артбухты» он заметил, что организованная там горка для скейта, даже по словам его детей, является громозкой и бесполезной.

«Никто из отдаленных районов не поедет в центр города кататься на скейте. Также неправомерное использование «временной площадки» для скопления транспорта, ждущего парома, превратило это пространство в несанкционированную парковку. Проблем с транспортом в городе много и количество автомобилей с каждым годом растет, поэтому мы обязаны найти компромисс в этом непростом вопросе», — считает А.Гайдук.