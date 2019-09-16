В больнице говорят, что электричество было

Информация о смерти пациентки из-за отсутствия электричества в больнице не соответствует действительности, сообщил главврач Первой горбольницы Владимир Кузнецов. Ранее сын пациентки связал смерть матери с перебоями в электроснабжении в филиале больницы на улице Надежденцев.

«Пациентка находилась на паллиативной койке из-за тяжелого длительно продолжающегося заболевания. В подключении к системам жизнеобеспечения не нуждалась. У женщины начало ухудшаться состояние, сотрудники больницы провели реанимационные мероприятия в полном объеме, сняли электрокардиограмму, провели оксигенотерапию, однако спасти пациентку не удалось», — цитирует пресс-служба департамента здравоохранения В.Кузнецова.

По его словам, отключения электроснабжения в больнице не было, электропитание в розетках присутствовало. При проведении капитального ремонта 11 сентября подрядчиком было частично отключено освещение на третьем этаже корпуса больницы — горели не все светильники.

Здание стационара на улице Надеждинцев было построено в 1960 году и до настоящего времени не ремонтировалось. Больница обслуживает около 70 тысяч жителей Корабельной стороны. В конце июня ремонт начался в правом крыле больницы; он будет проходить поэтапно. В ходе ремонта будут заменены инженерные сети: проводка, водоснабжение, вентиляция. Будет отремонтирована крыша, заменены окна, оборудован лифт; также будет проведена отделка помещений, заменены окна, обновлен фасад. Кроме того, в стационаре появится новое оборудование – рентген, аппарат искусственной вентиляции лёгких, УЗИ.