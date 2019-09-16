У нового спикера заксобрания будет три заместителя

Только что избранный председателем Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев представил инициативу группы депутатов — об изменении Устава города, чтобы иметь в структуре заксобрания три вице-спикера вместо двух.

Напомним, в последние годы работы Законодательного собрания первого созыва председатель — Екатерина Алтабаева — работала только с одним замом (им был Александр Кулагин, проигравший выборы 8 сентября на Северной стороне). Заксобрание первого созыва с начала его деятельности возглавлял Алексей Чалый, его заместителями были Екатерина Алтабаева и Александр Кулагин.

В.Немцев, утвержденный в должности на внеочередном заседании 14 сентября, выступил с предложением изменить статью 18 Устава Севастополя, чтобы у спикера было три зама вместо двух. По его мнению, это «оптимизирует функционал» и более справедливо распределит обязанности среди многопартийного парламента, сложившегося в этот раз.

В новом составе заксобрания представлены шесть партий. Самая многочисленная фракция у «Единой России» — 15 человек. У КПРФ и ЛДПР по три человека. Остальные не смогут образовать фракции: у «Справедливой России» и «Партии пенсионеров» — только по одному человеку, еще один представляет партию «Зеленые».

— Парламент у нас многопартийный, зашли пять политических сил. Поэтому для политического паритета, для более справедливого участия политических сил является целесообразным принятие такого решения. Оно создаст возможность обеспечения наиболее полного участия фракций в работе Законодательного Собрания Севастополя, — прокомментировал необходимость в трех замах В.Немцев.

Рассмотрение изменений в Устав города невозможно ранее, чем через месяц после первого обсуждения, так что второе чтение законопроекта состоится в середине октября. В первом чтении идею расширения президиума поддержало большинство депутатов.