Третий слой асфальта на спуске Котовского уложат в начале 2020 года

Третий слой асфальта на спуске Котовского пока класть не будут. Об этом на аппаратном совещании 16 сентября в правительстве Севастополя сообщил и.о.директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов, отреагировав на вопрос врио губернатора Михаила Развожаева.

— Сейчас ведутся закупочные процедуры, туда будет выходить подрядчик, который будет класть щебеночно-мастичный асфальтобетон, который пока не производит асфальтобетонный завод Севавтодора. Мы будем готовы в начале следующего года, — ответил он.

И.Титов также обрисовал перспективы для этого важного для города транспортного узла.

По его информации, на прошлой неделе в Федеральном дорожном агентстве состоялось рассмотрение по всем субъектам федерации так называемой опорной сети региональных и межмуниципальных дорог. Среди таких проектов обозначены транспортный переход через Севастопольскую бухту и Гераклейская рокада.

— Среди объектов попроще, по которым мы заказали разработку проектно-сметной документации — улица Руднева, по которой «напрашивается» увеличение дорожных полос и необходимость сделать полосу для общественного транспорта. В дальнейшем, может быть, выйдем на то, чтобы сделать спуск Котовского прямой эстакадой. — доложил И.Титов.

Напомним, что улицу Котовского замостили и с помпой открыли в феврале 2009 года, уложив плитку вместо исторической каменной брусчатки. Новое мощение продержалось девять лет, а 8 мая 2018 года его смыло ливневым потоком.

Департамент транспорта собирался провести на спуске капитальный ремонт, но оказалось, что это слишком длительная процедура: на проектирование, экспертизы и конкурс уйдет больше года. Поэтому дорогу просто подлатали. Как оказалось, на год. 7 июня 2019 года оставшуюся плитку смыло ливнем.

Отремонтировать улицу в очередной раз поручили Севавтодору и дали на это срок до конца июля.

1 августа ГБУ «Севастопольский Автодор» отрапортовал о завершении основного объема восстановительных работ на спуске: двух слоев асфальтобетонного покрытия. «Завершающие работы по устройству верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона будут выполнены по окончанию туристического сезона, поскольку асфальтоукладочные работы потребуют краткосрочного перекрытия участка», — сообщила тогда пресс-служба Севавтодора.