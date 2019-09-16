Торговал не своими земельными участками

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю установлено, что в начале сентября, используя заведомо подложные документы на право собственности, 34-летний директор строительной фирмы предложил москвичу приобрести 10 земельных участков общей стоимостью 3,5 млн руб.

Сотрудники полиции задержали директора сразу после получения 400 тысяч задатка.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере. У сотрудников полиции есть основания полагать, что он причастен к нескольким аналогичным преступлениям. Граждан, пострадавших от его действий, просят обратиться в полицию по телефону «102».