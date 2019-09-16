Суд назвал виновных в гибели членов экипажа плавкрана

Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего директора филиала Азово-Черноморского филиала «Морспасслужба Росморречфлота», капитана плавкрана «АСПТР-1» и капитана буксира «Меркурий», которые признаны виновными в нарушении правил движения и эксплуатации морского транспорта, что повлекло смерть трех членов экипажа плавкрана.

Следствием установлено, что 12 октября 2016 года плавкран осуществлял работы по прокладке труб в районе поселка Гурзуф. После того, как его вынесло на мель и он получил пробоины, были произведены временные ремонтные работы по латанию пробоин. Чтобы произвести капитальный ремонт, нарушая нормы и правила, вышеуказанные фигуранты ночью в шторм организовали буксировку плавкрана в порт Севастополя. Однако в трех километрах от Ласточкиного Гнезда плавкран затонул. При проведении спасательных работ удалось спасти пять человек экипажа, трое пропали без вести и признаны судом погибшими.

В ходе расследования уголовного дела проведено более 100 следственных и процессуальных действий, допрошены в качестве свидетелей и потерпевших свыше 50 человек, назначены и проведены сложные экспертизы, в том числе — комплексная эксплуатационно-техническая судебная экспертиза.

Приговором суда бывший директор филиала приговорен к 3 годам лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением и эксплуатацией морского и иного транспорта сроком на 3 года.

Капитаны плавкрана и буксира приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселения.