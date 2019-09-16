8-й участок трассы «Таврида» хотят сдать еще на год позже

Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» настроен завершить строительство восьмого этапа не в 2021-м, как предполагалось ранее, а в 2022-м году.

Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 16 сентября сообщил и.о.директора департамента транспорта Игорь Титов. По его словам, проекты сразу двух этапов последнего участка трассы «Таврида» 27 сентября должны выйти из госэкспертизы. Затем необходимо будет принять распоряжение правительства для изменения предельной стоимости объекта и выделить подготовительный этап.

— Скорее всего, мы начнем большой комплекс подготовительных работ за счет средств заказчика, в том числе археологические работы, — пояснил И.Титов.

По его словам, подрядчик компания ВАД предлагает определить срок завершения работ не на конец 2021 года, как это предусмотрено сейчас, а на конец 2022 года.

После этого сообщения М.Развожаев потребовал от И.Титова отдельно представить ему подробный доклад по трассе «Таврида».

Строительство трассы «Таврида» ведется в рамках ФЦП. Это автодорога первой технической категории из Керчи в Севастополь длинной 250,7 км (шесть участков по Республике Крым — 237,5 км, два — по Севастополю — 13,2 км), которую прокладывают в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя и Бахчисарая. Сдать крымскую часть дороги в эксплуатацию обещают в конце 2020 г.

Общая протяженность 8-го этапа составляет около восьми километров. Он условно разделен на две части: реконструкция существующей автомобильной дороги Р-27 «Севастополь – Инкерман» протяженностью 6,25 км и строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении ее с автодорогой «Ялта – Севастополь» на месте существующего Ялтинского кольца.