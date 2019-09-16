Попросили закурить, избили и ограбили

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился 42-летний житель Севастополя. Мужчина рассказал, что двое неизвестных похитили у него барсетку с документами, деньгами и личными вещами.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые установили личности подозреваемых и по горячим следам задержали двоих 16-летних местных жителей.

Установлено, что во дворе многоквартирного дома к заявителю, который вместе со своим знакомым сидел на скамейке, подошли двое подростков и попросили закурить. На сделанное замечание парни отреагировали агрессивно и набросились на мужчин с кулаками, похитили барсетку и скрылись в неизвестном направлении. Найденные в сумке деньги и личные вещи молодые люди поделили между собой, но распорядиться ими не успели — спустя несколько минут их задержала полиция.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «грабёж», предусматривающей наказание до четырех лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.