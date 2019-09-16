Обследуют состояние парка в Ливадии

По заказу Ливадийского дворца-музея будет изучено состояние парка-памятника «Ливадийский» (Ливадия, Большая Ялта). Вместе с тем, будет подготовлен проект его содержания, сообщает RosTender.info .

Администрация Ливадийского дворца объявила тендер по выбору исполнителя, который возьмет на себя весь объем мероприятий по обследованию парка и подготовке документа. Стоимость работ оценивается в 10 млн рублей. Заявки от участников принимают до 25 сентября, а 1 октября подведут итоги тендера.

«Проект содержания парка-памятника разрабатывается в интересах сохранения парка, с целью его охраны и использования в эстетических, воспитательных, научных, природоохранных и оздоровительных целях», сообщается в материалах тендера.

До 31 мая 2020 года рабочей группе предстоит провести инвентаризацию насаждений, особо отметив редкие растения. Также специалистам необходимо оценить экологическое и санитарное состояние парка и негативное влияние на него антропогенной деятельности. Кроме того, запланированы исследование территории по степени комфортности для посетителей и подготовка рекомендаций по уходу за растениями.

Ливадийский парк — это ландшафтный парк с элементами регулярного, заложенный в конце 19 века. Расположен на склоне горы Могаби. Признан памятником садово-паркового искусства.

Площадь парка 47,5 га. На его территории сосредоточено около 400 видов и садовых форм деревьев и кустарников, в том числе секвойядендрон гигантский, кедр ливанский, кедр гималайский, кедр атласский голубой, лавровишня лекарственная, лавровишня португальская, Сосна Сабина, сосна пицундская, сосна крымская, земляничник крупноплодный, глициния и другие.

В парке расположены несколько фонтанов, и 80-метровая пергола, увитая розами, виноградом и глициниями. Также на территории парка имеются беседки (Царская, Розовая, Турецкая).