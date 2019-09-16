Новый корпус школы в Казачьей не открыли

Новый корпус средней школы в районе бухты Казачья 16 сентября не принял учеников, как это планировалось, из-за несвоевременной поставки школьной мебели.

Как прозвучало 16 сентября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя, мебель была поставлена накануне, и ее не успели расставить по учебным аудиториям. Вопрос, что стало причиной возникшей ситуации, врио губернатора Михаил Развожаев адресовал директору департамента образования Игорю Белозерову.

— Поставка должна была быть в августе, но состоялась только сейчас, в середине сентября, из-за задержки на заводе-изготовителе. Сегодня мы туда послали дополнительных ребят — учащихся техникумов, чтобы разборку и расстановку мебели осуществить по учебным кабинетам. Надеюсь, за сегодня мы все сделаем, — доложил И.Белозеров.

— А как мы так планируем работать с поставщиком? Пускай бы брали на заводе, выкупали где-то в свободном доступе, это же их обязательства. У нас этот поставщик впервые определился по 44-ФЗ, или мы с ними регулярно работаем? — попытался уточнить М.Развожаев.

Как оказалось, это первый опыт работы с данным поставщиком, который является посредником. Работать напрямую с заводом не было возможности, подрядная же организация не сама производит мебель, а только поставляет ее.

М.Развожаев распорядился проследить, чтобы мебель была нормальной, а всё не форматное было возвращено обратно. Он также приказал применить к поставщику максимальные штрафные санкции, а в случае неспособности справляться с недочетами — занести данную организацию в «черный список».

Врио губернатора также потребовал, чтобы с каждым из привлеченными сборщиков — учащимся техникума подрядчик заключил трудовые соглашения и оплатил выполнение работ.

В завершении разговора М.Развожаев пообещал вечером того же дня самолично выехать на объект и оценить его готовность.

Напомним, что изначально планировалось сдать объект к началу учебного года, однако потом срок ввода был перенесен на две недели и... снова не выполнен.