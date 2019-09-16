Кран газопровода перекрыли неизвестные лица

В результате перекрытия крана газопровода без газоснабжения остался 21 частный дом на улицах Народных ополченцев, Пьянзина и Громова. Восстановить газоснабжение удалось только через 12 часов 42 минуты.

Об этом в ходе аппаратного совещания 16 апреля сообщил начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Департамента общественной безопасности Александр Веселков.

Врио губернатора Михаила Развожаева заинтересовал вопрос, каким образом неизвестные лица могли получить свободный доступ к крану газопровода.

— Кто-то перекрывает задвижки на уличном ГРП... Пока нашли, пока обошли всех потребителей, чтобы включить... — вмешался в разговор и.о. замгубернатора Владимир Базаров.

— А что, у нас задвижки в свободном доступе? Как-то надо на это обратить внимание. Не может быть задвижка в свободном доступе. Там же пломбировка какая-то должна быть. Не должно же быть так, чтобы с улицы кто-то зашел и перекрыл, что захочет, — возмутился М.Развожаев.

На это В.Базаров пояснил, что добраться до задвижки совсем непросто, для этого надо перелезть через забор.

В ответ на это М.Развожаев указал, что это нарушает реализацию программы «Безопасный город», а, значит, все задвижки необходимо взять «под видеокамеры». Это он и распорядился сделать.