Юных виндсерферов из Севастополя приглашают в сборную России

Спортсмены городской сборной по парусному спорту удостоились золотых и серебряных медалей на первенстве России среди юниоров и юниорок старшего и младшего возрастов в Санкт-Петербурге.

По результатам этих соревнований будет сформирована юношеская сборная страны.

Занявшие призовые места севастопольцы Никита Неженцев, Дмитрий Нестеренко и Екатерина Ковалеёва приглашены тренерами сборной страны на уставной сбор. Они готовятся к чемпионату мира, который пройдет в испанском Кадисе в ноябре.

Всего на первенстве России по парусному спорту в Санкт-Петербурге Севастополь представляли 18 спортсменов. Трое из них выступали в классе яхт Lazer 4.7 и показали себя очень достойно.

«Из почти ста яхт наши спортсмены в десятке сильнейших присутствуют», — сообщил о результатах в этом классе старший тренер сборной города по парусному спорту Василий Азатханов.

В классе парусной доски BicTechno 6.8, категории U-16 (юниорки до 16 лет) Екатерина Ковалёва на всероссийских соревнованиях выполнила международный результат.

«Основной результат у нас был в парусной доске, так как сейчас у нас в Севастополе парусная доска на подъеме. Нами занято много призовых мест — практически весь пьедестал», — подчеркнул старший тренер.