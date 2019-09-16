Деньги от платных парковок в казну не попали

В Ялте бывшие должностные лица МУП «Туринфоцентр ЮБК» предстанут перед судом по обвинению в присвоении имущества предприятия в крупном размере.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении бывших директора предприятия, его заместителя и оператора парковки. Они обвиняются в присвоении вверенного имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Следствием установлено, что МУП «Туринфоцентр ЮБК» является оператором муниципальных платных парковок и парковочных мест. Действующий на тот момент директор предприятия по предварительному сговору с заместителем потребовал от сотрудников отдавать ему выручку, обещая выплачивать им 30% от этой суммы. При этом сотрудники не должны были претендовать на официальную зарплату, на что те вынужденно согласились.

Сбор денег осуществлял один из сотрудников парковки, вступивший в преступный сговор с руководством предприятия.

С января по декабрь 2018 года сообщники похитили почти 400 тысяч рублей: зарплату персонала парковок и выручку, полученную от водителей за услуги парковки.

Преступление было выявлено в ходе мероприятий сотрудниками ОБЭП и ПК УМВД России по городу Ялте. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.