Бывший председатель севастопольского заксобрания становится сенатором

Членами верхней палаты Федерального собрания от Севастополя могут быть два человека — назначенцы обеих ветвей власти в регионе — от правительства и от заксобрания. Сенатором от правительства города в настоящее время является Валерий Куликов, сенатором от Законодательного собрания 14 сентября стала Е.Алтабаева, сменившая на этой должности Ольгу Тимофееву.

Кандидатура бывшего председателя заксобрания была единственной на пост сенатора от заксобрания. Заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак выступил в зале заседаний и назвал Е.Алтабаеву «политическим тяжеловесом», с которым ему нравится работать вот уже больше года. А.Турчак пообещал повсеместную поддержку новоизбранному сенатору.

Депутаты единогласно возложили на Е.Алтабаеву новую для нее миссию — представлять и лоббировать интересы города-героя в федеральных коридорах власти.

При этом Е.Алтабаева пообещала исполнять и обязанности депутата регионального парламента в течение года. Дело в том, что выборы нового депутата-одномандатника по округу №2, где она 8 сентября победила, возможны только в сентябре 2020 года.