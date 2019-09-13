Вручили премию им.Льва Толстого-2019

Исторический роман, документальная повесть, сказка и стихи удостоились главной литературной премии города в этом году.

В центральной библиотеке Севастополя 13 сентября вручали литературную премию имени Льва Толстого. На церемонии присутствовало около сотни гостей. Мероприятие прошло в теплой и искренней обстановке.

Отличительной чертой премии этого года стал сильный состав номинантов, считает председатель правления Севастопольского отделения Союза писателей России Татьяна Воронина: «Членам жюри было очень сложно определить победителя, каждая представленная работа была выполнена на самом высоком художественном и профессиональном уровне».

Первую премию, в этом году она составляет 120 тысяч рублей, между собой раздели Виталий Надыршин за роман «Ошибка императора. Война» и Оксана Непомнящих за повесть «Подними голову!»

«Ошибка императора. Война» — роман-размышление о Крымской войне. Это четвертая книга автора о трагических событиях российской истории середины ХIХ века.

Герой документальной повести журналиста О.Непомнящих — космонавт, Герой России Антон Шкаплеров. Во время обсуждения, члены жюри приняли единогласное решение, рекомендовать управлению образования города издать эту повесть отдельной книгой для изучения в школах Севастополя.

Вторую поощрительную премию (80 тысяч рублей) также разделили два автора. Екатерина Тужилина (Славина) — за книгу сказок для детей «Гуляла я по гобелену» о приключениях девочки и забавных человечков в сказочной стране. «Мечтая и фантазируя, можно побывать в самых необычных местах. Надо только научиться мечтать и стремиться навстречу своей мечте», — считает автор.

Татьяна Халаева — за поэтический сборник «Красной нитью».

Союз литераторов России за достижения в литературном творчестве также наградил почетными дипломами Наталию Рыбакову, Наталию Головко, Наталью Родную (Ляшко), Валентина Сорокина (Таврина).

Справка

Литературная премия им.Л.Толстого учреждена в 1993 году. С 2014 года в премии принимают участие только севастопольские авторы.

Прием произведений на конкурс начинается в мае каждого года. Вручение наград приурочено к дню рождения великого писателя – 9 сентября 1828 года.