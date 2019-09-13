Приглашают на Крымский музыкальный фестиваль

Концерты VII Крымского музыкального фестиваля пройдут в Севастополе 15 и 18 сентября. Музыканты из Италии, Португалии, Сербии, Венгрии, Нидерландов и США сыграют с оркестром из Луганска.

Международный крымский музыкальный фестиваль проводится с 2011 года. В этом году гостями фестиваля станут Мария Гамбарян (фортепиано), Глеб Степанов (виолончель), Валентина Лисица (фортепиано, США), Сергей Воронов (фортепиано), Владимир Сканави (фортепиано), Ирина Бочкова (скрипка), Дороття Станди (виолончель, Венгрия) и Сумире Фукухара (скрипка, Япония).

15 сентября в Центре культуры и искусств (Ленина, 25) с Академическим симфоническим оркестром Луганской филармонии выступит пианистка Валентина Лисица. В программе произведения Бетховена и Чайковского.

На концерте 18 сентября в Доме культуры рыбаков (ул.Корчагина, 1) в афише заявлены солисты: Карола Кребс (виолончель, Австрия), Аня Кройцер (флейта, Швейцария), Глеб Степанов (виолончель), Андреа Мерло (фортепиано, Италия).

Начало концертов в 18.00, вход бесплатный.

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры РФ, комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, правительства Севастополя, Дворянского собрания Крыма.