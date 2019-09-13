Маршрут №84 продлили до Дергачей, а 120-й — до «Родника»

Департамент транспорта Севастополя согласовал перевозчикам продление маршрутов. Маршрут №120 продлен до ТСН «Родник» на 7-м километре Балаклавского шоссе. Раньше до остановки общественного транспорта жителям садоводческого массива нужно было идти пешком не менее 800 метров.

С начала сентября продлен маршрут №84. Когда-то конечной у него был Малахов курган, потом — троллейбусное депо на улице Горпищенко. Теперь топики доезжают до пересечения с Лабораторным шоссе, разворачиваются на кольце и следуют в обратном направлении до ул.Шевченко.

Численность жителей микрорайона Дергачи по мере развития многоэтажной застройки улицы Горпищенко растет. Транспортную схему меняют, исходя из потребностей жителей района, отметили в департаменте транспорта.