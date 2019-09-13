Ливневая канализация не должна впадать в море

В районе пляжа «Хрустальный» располагается сбросный коллектор ливневых сточных вод, который находится в хозяйственном ведении ГУП «Водоканал». Из-за отсутствия на нем очистных сооружений сточные ливневые воды сбрасываются в акваторию Черного моря в районе Артиллерийской бухты.

По результатам проверки природоохранная прокуратура предъявила в Ленинский районный суд Севастополя исковое заявление о возложении на ГУП «Водоканал» обязанности устранить выявленные нарушения закона, которое удовлетворено.

В настоящее время в Севастополе практически не существует общегородской ливневой канализации. Ее схема только-только подготовлена и проходит согласование. Строительство ливневок и очистных сооружений, на которое потребуется 18 миллиардов рублей, должно начаться в 2020 году и займет пять лет.