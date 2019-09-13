Киев заявил отвод судье в деле о скифском золоте

Решение заявить отвод украинская строна объяснила предполагаемыми связями судьи с российским бизнесом, сообщает ТАСС.

«Министерству юстиции стало известно о существовании обстоятельств, которые могут свидетельствовать о предвзятости председательствующего судьи, который рассматривает дело, что вызывает сомнение в его объективности», — пояснили в Министерстве юстиции Украины.

По данным Минюста, судья несколько лет представлял интересы российской компании «Промнефтьстрой» и в это время тесно сотрудничал с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев в деле «скифского золота». В свете этого, как утверждает министерство, представители Украины предложили судье взять самоотвод, а когда он отказался, подали ходатайство об отводе.

С 2015 года Министерство юстиции Украины представляет интересы Киева в попытках добиться транспортировки экспонатов музейной коллекции «Крым. Золотой остров в Черном море» на украинскую территорию. 14 декабря 2016 года суд Амстердама постановил вернуть скифскую коллекцию Украине, после чего представители музеев, находящихся в Крыму, заявили о намерении обжаловать это решение. Коллекция «Крым. Золотой остров в Черном море» в музее Алларда Пирсона была сформирована из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре — в Крыму.