Хотят больше операторов ТКО, чем один

На «круглом столе» по проблемам мусора, организованного Общественной палатой Севастополя, был поднят вопрос о возможности работать в городе и другим региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), кроме ООО «Благоустройство города «Севастополь».

Слова заместителя губернатора Владимира Базарова, что, несмотря на множество существующих проблем, ситуация со сбором и вывозом мусора в Севастополе улучшилась, было встречено весьма эмоционально. Простые участники «круглого стола» не согласились с утверждением чиновника.

В.Базарову задали вопросы о возможности увеличить число региональных операторов и не готовится ли правительство к приватизации этого одного, практически монополиста. Ему напомнили, что за последний год предприятие «Благоустройство города «Севастополь» несколько раз фигурировало в списках на приватизацию, представленных Законодательному собранию.

«Возможно, в более крупных городах целесообразно работать с несколькими операторами, но на уровне нашего города такой вопрос не рассматривается, как не планируется и приватизация предприятия. Лично я противник приватизации государственной собственности. Губернатор меня поддерживает», — ответил В.Базаров.

Представители садоводческих товариществ настаивали, что присутствие на рынке единственного оператора противоречит антимонопольному законодательству.

Во время обсуждения темы выяснилось, что во время проведения конкурса на работы в сфере обращения с ТКО в Севастополе заявку подавали еще две компании. Они предлагали более низкие цены, чем предприятие-победитель, выбранное правительством.

«Позиция нашего правительства по лоббированию ООО «Благоустройство города «Севастополь» противоречит российским законам, в частности нарушает федеральный закон о конкуренции», — отметил заместитель председателя СТ «Утес», юрист Виктор Гутман.

По его словам, вопрос относительно единственного регионального оператора ТКО не может быть снят с повестки дня, потому что по процедуре для его утверждения нужно было провести общественные слушания, чего сделано не было.