Движение перекроет военно-исторический фестиваль

Департамент транспорта сообщил об ограничении движения во время проведения «Крымского военно-исторического фестиваля» с 13 по 15 сентября при подъезде к селу Первомайское.

Временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств вводится с 10.00 13 сентября до 19.00 15 сентября на участке ялтинской дороги в районе автозаправки «TES» и ресторана «Шайба».

Временное ограничение движения всех видов транспортных средств, кроме общественного транспорта и транспортных средств участников фестиваля вводится на подъезде к селу Первомайское от перекрестка с ялтинской дорогой и на дороги от с.Хмельницкое.

Кроме того, скорость движения всех транспортных средств на подъезде к с.Первомайское будет максимально ограничена.

Добавлено! 14 и 15 сентября будет закрыта и Президентская дорога! Из-за велогонки с 9.30 до 14.00 вводится временное ограничение все видов транспортных средств по участку автомобильной дороги Севастополь-Инкерман, км 10+850 (транспортная развязка в двух уровнях в районе ул. Чернореченская) — км 23+610 (кольцевая транспортная развязка в районе бывшего поста ГАИ).