Жириновский отказался быть депутатом в Севастополе
Мандат депутата заксобрания Севастополя второго созыва, доставшийся первому в партийном списке ЛДПР Владимиру Жириновскому, перешел четвертому номеру — Артему Гордиенко.
Соответствующее постановление принято городской избирательной комиссией 12 сентября.
В связи с отказом зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя второго созыва Жириновского Владимира Вольфовича (№1 в городском списке), избранного в составе городского списка кандидатов, выдвинутого Севастопольским городским отделением Политической партии ЛДПР, получить мандат депутата, городская избирательная комиссия постановила передать мандат Гордиенко Артему Александровичу (№4 в городском списке).
Депутатами от ЛДПР в городском парламенте Севастополя в итоге становятся: Илья Журавлев, Андрей Куринов и А.Гордиенко.
39-летний А.Гордиенко — сотрудник департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя.