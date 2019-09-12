Жириновский отказался быть депутатом в Севастополе

Соответствующее постановление принято городской избирательной комиссией 12 сентября.

В связи с отказом зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя второго созыва Жириновского Владимира Вольфовича (№1 в городском списке), избранного в составе городского списка кандидатов, выдвинутого Севастопольским городским отделением Политической партии ЛДПР, получить мандат депутата, городская избирательная комиссия постановила передать мандат Гордиенко Артему Александровичу (№4 в городском списке).

Депутатами от ЛДПР в городском парламенте Севастополя в итоге становятся: Илья Журавлев, Андрей Куринов и А.Гордиенко.

39-летний А.Гордиенко — сотрудник департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя.