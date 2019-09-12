Садоводческие товарищества не хотят платить за мусор, который не производят

На «круглом столе» в Общественной палате Севастополя, посвященном проблемам в сфере обращения с ТКО, поднимались вопросы порядка оплаты и вывоза мусора в садоводческих товариществах.

В обсуждении принимали участие заместитель губернатора Владимир Базаров, представители регионального оператора, департамента городского хозяйства и садоводческих товариществ.

В.Базаров сообщил, что тариф на обращение с ТКО в Севастополе при благоприятных условиях может быть снижен, хотя и находится на среднероссийском уровне. Он напомнил, что плата за вывоз мусора снижалась уже дважды: с 112 до 89 рублей. А вот нормы накопления, на основании которых высчитывается цена на услугу, так просто взять и пересмотреть не получится.

«В течение четырех сезонов специалисты института производили замеры в разных районах города, анализировали полученную информацию и вышли на определенные показатели. Показатели накопления мусора в Севастополе достаточно высокие», — пояснил В.Базаров.

По его словам, за уборку мусора платить должны все, даже не согласные с нормативами жители районов частной застройки. В качестве примера он привел мусорные контейнеры на ул.Правды в Камышовой бухте, у которых собирается очередь приезжающих из Казачьей машин: свой мусор люди везут в чужие контейнеры.

На это садоводы заявили, что им приходится платить фантастические суммы за существующие только на бумаге объемы отходов. Члены СТ «Сапун-гора» справедливо возмущались, что на товарищество приходят счета на четыре миллиона рублей в год.

Кто на дачах постоянно не проживает, хочет платить за вывоз мусора по факту, а не по нормам накопления, заключив договор с региональным оператором напрямую. Но такая опция запрещена законом. Оператор заключает договор только с юридическими лицами, которые должны обеспечить точку сбора мусора: контейнерную площадку и сами контейнеры.

На «круглом столе» обсуждалась возможность заключения договора с условием «мешочного вывоза» для небольших садоводческих товариществ, там, где по разным причинам нет возможности размещения контейнерной площадки для сбора отходов. К сведению, по техническим нормам контейнерные площадки должны быть удалены от общественных мест: зданий, школ, магазинов не менее, чем на 20 метров, но не более 100 метров (по новым актуализированным нормам — 500 м). Во многих садоводческих кооперативах для подобных целей просто нет пустующих земель.

В.Базаров подтвердил, что правительство города готово пойти навстречу жителям садоводческих товариществ и перейти от норм накопления к вывозу по факту.

«Этот вопрос активно поддерживает губернатор, — отметил чиновник. — Но здесь в урегулировании нуждаются система оплаты и разработка механизма учета фактически вывезенного мусора. Мы должны быть уверены, что изъятый оператором мусор будет доставлен на мусорный полигон, а не свален в лесу, поле, на обочине дороги».

Он дал указание Департаменту городского хозяйства вплотную заняться этим вопросом.