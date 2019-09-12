Подпорные стены ремонтируют

Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства отчиталось о ремонте подпорных стен на улицах Советская и Суворова.

Преображение бетонной серости

Залитые в бетон многоярусные подпорные стены во дворе жилого дома на ул.Суворова, 35, этой весной взорвали городское медийное пространство. Только ленивый не высказал свой праведный гнев безликому, серому и унылому новоделу. Сегодня реконструируемое пространство выглядит не идеально, но значительно оптимистичней.

По словам заместителя начальника ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Никиты Булгакова, основная трудность, с которой столкнулись исполнители, — случайно обнаруженный родник, который изменил весь ход ремонта.

«После обнаружения родника нужно было внести изменения в проектную документацию, на что потребовалось время. При строительстве подпорных стен геодезические изыскания не производятся, поэтому работали по ситуации», — объяснил он.

На данном участке был проведен ремонт восьми подпорных стен и ремонт лестниц. Остались отделочные работы: облицовка стен серебристым кварцитом, а лестниц — керамогранитной плиткой. Сдать объект должны в конце октября.

Ремонтируют по решению суда

Следующий адрес, где работают по заказу управления, — вторая очередь капитального ремонта подпорной стены по ул.Советская, 42. В рамках контракта там предусмотрены ремонт 10 отдельных участков подпорных стен, прилегающих к зданию учебного корпуса школы №3, ремонт и переустройство лестничных сходов, устройство водоотводных лотков, благоустройство территории в плиточном и асфальтобетонном покрытии. После выполнения работ по бетонированию стен предусмотрены фактурная штукатурка и двухслойная окраска с последующим нанесением антивандального покрытия. Работы выполняет ООО «Сибирь» из Красноярска. Цена контракта — 11 миллионов рублей. Проект планируется сдать до 1 ноября 2019 года. В настоящее время работы на объекте выполнены на 50%.

Инженер управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Надежда Генина рассказала журналистам, с какими проблемами к заказчику работ обратилась администрация школы. «Для обеспечения безопасности школьников администрация попросила нас рассмотреть вопрос по изменению проектно-сметной документации и заменить железобетонные сооружения — балясины — на металлические ограждения», — сообщила Н.Генина.

Изменения в документ были внесены: эстетического вида металлические ограждения высотой до 1,7 метра не позволят школьникам перепрыгивать или перелазить через них.

Работы на этом объекте выполняются по приказу Департамента городского хозяйства на основании решения Ленинского районного суда, который обязал правительство Севастополя привести в пригодное состояние подпорные стены и прилегающие к ним территории.

К началу ноября все работы на этом участке должны быть завершены.

В декабре 2015 года в рамках судебного решения подпорная стена по ул.Советская, 61, была признана аварийной. Правительству Севастополя пришлось выделить средства на ее ремонт.

В сентябре 2018 года был заключен контракт с ООО «Сибирь» на выполнение строительных работ. 120 метров стены было укреплено буронабивными сваями, а также благоустроена и облагорожена прилегающая территория. Облицовочные работы не проводились, вид стенки остался оригинальным. Объект сдали в июле 2019 года.

«Всего в городе будет реконструировано около 500 подпорных стен, — сообщил Н.Булгаков. — Это большие вложения. До конца года должны быть отремонтированы еще несколько подпорных стен, две на ул.Новикова, 7 и 9, и одна на ул.Циолковского».