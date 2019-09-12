Майор полиции осужден за избиение подчиненных

«Признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия» — такой приговор вынес Гагаринский районный суд в отношении майора дорожно-патрульной службы Севастополя.

По информации пресс-службы районного суда: «4 апреля 2018 года и.о. командира ДПС жестоко избил в собственном кабинете подчиненного инспектора за то, что тот часто болел и находился на больничном. Потерпевший обратился в больницу, но о произошедшем на работе в правоохранительные органы не сообщил».

13 апреля 2018 года подсудимый был назначен на должность заместителя командира отдельной роты ДПС по городу Севастополю, а 12 мая 2018 года в очередной раз превысил должностные полномочия.

В тот день он заметил оставленный пустой патрульный автомобиль с заведенным двигателем и открытыми дверями у въезда на стоянку МРЭО. Сотрудников полиции рядом не было. Подсудимый перегнал автомобиль на парковку, после чего остался около него, ожидая подчиненных. С подошедшими инспекторами ДПС он стал проводить воспитательную работу путем избиения и других неправомочных действий, сообщает пресс-служба суда.

Гагаринский районный суд признал доказанными факты совершения подсудимым указанных преступлений и, исследовав все обстоятельства дела, приговорил мужчину к реальному лишению свободы на 3,5 года, дополнительно лишив его на 2,5 года права занимать должности в правоохранительных органах РФ. Также суд лишил подсудимого специального звания «майор полиции».

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.