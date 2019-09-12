Информацию о смерти пациентки из-за отключения света в больнице проверят

Департамент здравоохранения Севастополя проверит информацию о том, что в филиале городской больницы №1 из-за отключения электроснабжения в палате интенсивной терапии умерла пациентка, перенесшая инсульт.

Об этом сообщил ТАСС глава департамента Сергей Шеховцов.

В четверг во время объезда больниц врио губернатора Михаилом Развожаевым житель города рассказал, что его мать перевели в филиал из основного корпуса больницы, хотя там были места. В здании филиала, где идет капитальный ремонт, произошло отключение света, после чего женщина умерла.

Во время визита М.Развожаева света в здании также не было.

«С этой ситуацией разберемся. Ведутся ремонтные работы — начат капитальный ремонт учреждения. Возможно, перебои [со светом] были. Скорее всего, отключение действительно связано с ремонтными работами», — сказал С.Шеховцов.

Он добавил, что медучреждения Севастополя обеспечены резервными источниками питания, но от них, по правилам, запитываются палаты реанимации и операционные. В данном филиале больницы таких помещений нет.