Дополнительный набор в Академию хореографии проведут 22 сентября

Еще 10 учеников отберут для обучения в первом наборе Академии хореографии в Севастополе.

«Я прилечу в Севастополь, чтобы лично отобрать 10 девчонок и мальчишек 1-2-х классов на подготовительное отделение», — сообщил артист. Эти дети будут учиться в Академии на гранты его Благотворительного фонда.

«Жду всех! Даже тех, кого не приняли в Академию по итогам августовских экзаменов», — написал С.Полунин на своей странице в Фейсбуке.

Экзамен и отбор пройдут 22 сентября в Севастопольском академическом театре танца им.Вадима Елизарова на пр.Нахимова, 4. Регистрация начнется в 9.00, экзамены — в 10.00. Отбор в студию для детей 6 лет и учащихся 3-4-х классов — в 13.00. С собой необходимо иметь фото ребенка 3х4.