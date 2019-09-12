Через год будут выбирать двух новых депутатов заксобрания

Именно такой вариант развития событий наметился всего через три дня после Единого дня голосования, на котором сформирован новый состав парламента Севастополя. В Законодательное собрание второго созыва, скорее всего, будут искать двух новых депутатов.

Страсти по 3-му округу

Первые довыборы должны будут состояться на третьем одномандатном избирательном округе. Здесь развернулись почти шекспировские страсти, которые севастопольцы наблюдали в последние недели перед выборами и весь день 8 сентября.

Нужно пояснить, что на округе выдвигались два сильных кандидата: Вячеслав Горелов (с недавнего времени представитель партии «Зеленые», популярный в народе депутат заксобрания первого созыва) и Инна Гончарова (просто потому, что она — выдвиженец от партии власти). Замыкала тройку известных кандидатов Ольга Дронова — общественница, руководитель движения «Наш Севастополь».

Началось все с того, что ТИК Гагаринского района в июле, приняв документы О.Дроновой, через два дня вдруг отказывает ей в регистрации, мотивируя это тем, что повторная проверка выявила недостоверность подписных листов (собранных подписей севастопольцев за ее кандидатуру). Еще через пару дней председатель уже горизбиркома Сергей Даниленко все-таки объявляет о регистрации О.Дроновой в качестве кандидата на выборы в Законодательное собрание Севастополя.

«В соответствии с законодательством, повторная проверка подписей невозможна. Она строго ограничена и регламентирована. Оснований для повторной проверки не было. Мы отменяем решение Гагаринской территориальной избирательной комиссии по кандидату Дроновой и считаем, что решение может быть только одно - зарегистрировать ее кандидатом», — заявляет он.

В последний день августа выясняется, что суд удовлетворил иск некой Евгении Соболевской, также баллотирующейся по 3-му избирательному округу. Она выставила претензии горизбиркому, оспаривая его решение зарегистрировать кандидатом О.Дронову. Основание — те же подписные листы, якобы, испорченные.

Не теряя времени даром, О.Дронова подает жалобу в Верховный суд РФ и обращается в Следственный комитет.

Криминалистическая экспертиза МВД выявляет в подписных листах исправления, посторонние «рукописные тексты» на 41 листе. Их можно объяснить «последующим внесением изменений в документы первоначального содержания» и «внесением изменений в документы способом дописки».

«Эксперт установил четыре десятка штрихов, обводок, написания неправильных цифр поверх правильных. А это — более 60 забракованных не по моей вине подписей гагаринцев. Типичные выдержки из экспертизы: «установленные признаки свидетельствуют о том, что первоначально располагалась цифра 9 (в цифре 2019), после чего способом обводки нанесена цифра 4», «цифра 8 выполнена разными оттенками красящего вещества», «имеются признаки внесения изменений в первоначальное содержания бланка документа». И таких исправлений десятки», — говорит О.Дронова.

По счастью, у нее есть сканы всех подписных листов, сделанные в типографии перед передачей папок в Гагаринскую избирательную комиссию. В результате экспертного фототехнического исследования установлено, что на сканированных копиях документов монтажа не видно, а это доказывает — при сдаче документов в ТИК никаких исправлений на подписных листах в поддержку кандидата не было.

Еще один суд, назначенный прямо в день выборов, 8 сентября, по настоянию Е.Соболевской — о требовании срочной реакции Севастопольского городского суда и вынесении решения о немедленном снятии с регистрации О.Дроновой — закончился победой преследуемого кандидата. Суд посчитал, что только он может решать, требуются ли немедленные действия в сфере избирательного права, а также — что в данном случае опасности какого-либо ущерба публичным или частным интересам нет. На основании этих выводов Е.Соболевской было отказано в удовлетворении иска.

День выборов принес самое интересное. Кандидат от партии власти с треском проваливается (собрав 3,5 тысячи голосов, с почти стопроцентной поддержкой в воинских частях, срочно прикрепленных к этому избирательному округу). Выборы выигрывает В.Горелов с 4,3 тысячи голосов. О.Дронова набирает 1,4 тысячи.

Теперь у стратегов «Единой России» есть шанс сместить В.Горелова, если получится доказать недействительность прошедших выборов в округе. Это можно сделать, подняв вопрос об участии О.Дроновой. Она, по сути, не имела права участвовать в выборах, так как ее подписные листы были испорчены (кем и когда — пока что вопрос десятый). Для этого нужно снова идти в суд.

Если на это решится кто-то из «засланцев» «Единой России» (может, и сама ее выдвиженец на этих выборах в этом же округе — И.Гончарова), то Севастополь однозначно будет определять нового депутата по 3-му одномандатному избирательному округу в 2020 году. Раньше этого сделать нельзя, так как голосовать в России можно только раз в году — во второе воскресенье сентября.

К слову, Верховный суд РФ 11 сентября отказал О.Дроновой в апелляции, где она пыталась доказать достоверность своих подписных листов.

Ищут замену сенатору

Второй новый депутат севастопольского заксобрания должен определиться на округе №2. Безоговорочно победившая здесь Екатерина Алтабаева будет отправлена представлять интересы севастопольцев в Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации. То есть, она становится сенатором. Такое решение было принято в местном отделении партии «Единая Россия» 11 сентября.

Так как фракция партии «Единая Россия» вновь самая многочисленная в новом составе регионального парламента, кандидатура Е.Алтабаевой на столь высокий пост, скорее всего, будет поддержана большинством новоизбранных депутатов.

Борьба за освободившееся место в заксобрании развернется будущим летом.