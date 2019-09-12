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Через год будут выбирать двух новых депутатов заксобрания

Олина Алёна

Именно такой вариант развития событий наметился всего через три дня после Единого дня голосования, на котором сформирован новый состав парламента Севастополя. В Законодательное собрание второго созыва, скорее всего, будут искать двух новых депутатов.

Страсти по 3-му округу

Первые довыборы должны будут состояться на третьем одномандатном избирательном округе. Здесь развернулись почти шекспировские страсти, которые севастопольцы наблюдали в последние недели перед выборами и весь день 8 сентября.

Нужно пояснить, что на округе выдвигались два сильных кандидата: Вячеслав Горелов (с недавнего времени представитель партии «Зеленые», популярный в народе депутат заксобрания первого созыва) и Инна Гончарова (просто потому, что она — выдвиженец от партии власти). Замыкала тройку известных кандидатов Ольга Дронова — общественница, руководитель движения «Наш Севастополь».

Началось все с того, что ТИК Гагаринского района в июле, приняв документы О.Дроновой, через два дня вдруг отказывает ей в регистрации, мотивируя это тем, что повторная проверка выявила недостоверность подписных листов (собранных подписей севастопольцев за ее кандидатуру). Еще через пару дней председатель уже горизбиркома Сергей Даниленко все-таки объявляет о регистрации О.Дроновой в качестве кандидата на выборы в Законодательное собрание Севастополя.

«В соответствии с законодательством, повторная проверка подписей невозможна. Она строго ограничена и регламентирована. Оснований для повторной проверки не было. Мы отменяем решение Гагаринской территориальной избирательной комиссии по кандидату Дроновой и считаем, что решение может быть только одно - зарегистрировать ее кандидатом», — заявляет он.

В последний день августа выясняется, что суд удовлетворил иск некой Евгении Соболевской, также баллотирующейся по 3-му избирательному округу. Она выставила претензии горизбиркому, оспаривая его решение зарегистрировать кандидатом О.Дронову. Основание — те же подписные листы, якобы, испорченные.

Не теряя времени даром, О.Дронова подает жалобу в Верховный суд РФ и обращается в Следственный комитет.

Криминалистическая экспертиза МВД выявляет в подписных листах исправления, посторонние «рукописные тексты» на 41 листе. Их можно объяснить «последующим внесением изменений в документы первоначального содержания» и «внесением изменений в документы способом дописки».

«Эксперт установил четыре десятка штрихов, обводок, написания неправильных цифр поверх правильных. А это — более 60 забракованных не по моей вине подписей гагаринцев. Типичные выдержки из экспертизы: «установленные признаки свидетельствуют о том, что первоначально располагалась цифра 9 (в цифре 2019), после чего способом обводки нанесена цифра 4», «цифра 8 выполнена разными оттенками красящего вещества», «имеются признаки внесения изменений в первоначальное содержания бланка документа». И таких исправлений десятки», — говорит О.Дронова.

По счастью, у нее есть сканы всех подписных листов, сделанные в типографии перед передачей папок в Гагаринскую избирательную комиссию. В результате экспертного фототехнического исследования установлено, что на сканированных копиях документов монтажа не видно, а это доказывает — при сдаче документов в ТИК никаких исправлений на подписных листах в поддержку кандидата не было.

Еще один суд, назначенный прямо в день выборов, 8 сентября, по настоянию Е.Соболевской — о требовании срочной реакции Севастопольского городского суда и вынесении решения о немедленном снятии с регистрации О.Дроновой — закончился победой преследуемого кандидата. Суд посчитал, что только он может решать, требуются ли немедленные действия в сфере избирательного права, а также — что в данном случае опасности какого-либо ущерба публичным или частным интересам нет. На основании этих выводов Е.Соболевской было отказано в удовлетворении иска.

День выборов принес самое интересное. Кандидат от партии власти с треском проваливается (собрав 3,5 тысячи голосов, с почти стопроцентной поддержкой в воинских частях, срочно прикрепленных к этому избирательному округу). Выборы выигрывает В.Горелов с 4,3 тысячи голосов. О.Дронова набирает 1,4 тысячи.

Теперь у стратегов «Единой России» есть шанс сместить В.Горелова, если получится доказать недействительность прошедших выборов в округе. Это можно сделать, подняв вопрос об участии О.Дроновой. Она, по сути, не имела права участвовать в выборах, так как ее подписные листы были испорчены (кем и когда — пока что вопрос десятый). Для этого нужно снова идти в суд.

Если на это решится кто-то из «засланцев» «Единой России» (может, и сама ее выдвиженец на этих выборах в этом же округе — И.Гончарова), то Севастополь однозначно будет определять нового депутата по 3-му одномандатному избирательному округу в 2020 году. Раньше этого сделать нельзя, так как голосовать в России можно только раз в году — во второе воскресенье сентября.

К слову, Верховный суд РФ 11 сентября отказал О.Дроновой в апелляции, где она пыталась доказать достоверность своих подписных листов.

Ищут замену сенатору

Второй новый депутат севастопольского заксобрания должен определиться на округе №2. Безоговорочно победившая здесь Екатерина Алтабаева будет отправлена представлять интересы севастопольцев в Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации. То есть, она становится сенатором. Такое решение было принято в местном отделении партии «Единая Россия» 11 сентября.

Так как фракция партии «Единая Россия» вновь самая многочисленная в новом составе регионального парламента, кандидатура Е.Алтабаевой на столь высокий пост, скорее всего, будет поддержана большинством новоизбранных депутатов.

Борьба за освободившееся место в заксобрании развернется будущим летом.