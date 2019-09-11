Завоевали медали Международного кубка по танцам на колясках

Севастополец Игорь Давыдов и его партнерша из Перми Юлия Давыдова стали призерами Международного кубка по танцам на колясках.

«Кубок мира — Кубок Континентов 2019 по танцам на колясках» проводился в Санкт-Петербурге. в 11 раз. В этом году в город на Неве приехали более 150 участников из 19 стран.

Северная столица ежегодно принимает эти красочные международные паралимпийские соревнования, которые являются одним из ключевых стартов сезона перед европейским и мировым чемпионатами. После снятия санкций Международного Паралимпийского Комитета турнир вновь стал рейтинговым, и российские спортсмены получили возможность официально сражаться за призовые баллы в Международном зачете.

Пара Давыдовых завоевала серебряную и бронзовую медали в европейской, латиноамериканской и произвольной программах, соревнуясь в дуэтах, сольной женской и мужских программах класс 1+2. А в программе дуэт фристайл класс 1+2 у них четвертый результат.

Спортсменов к соревнованиям помогала готовить Надежда Червева — балетмейстер Образцового ансамбля бального танца «Мириданс», сообщил отдел информации Дворца культуры рыбаков.