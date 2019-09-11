В Крыму избрали второй состав Госсовета

Республиканская избирательная комиссия на заседании 11 сентября утвердила итоговые данные по выборам в Государственный совет Крыма, кроме трех участков, на которых выборы были признаны недействительными. В Государственный совет избрано 75 депутатов.

По словам председателя избиркома Михаила Малышева, на трех участках выборы территориальными избирательными комиссиями были признаны недействительными. Речь идет о двух участках в Красногвардейском и Раздольненском районах, где подозревают вброс бюллетеней, а также участке в Симферополе, где члены комиссии перепутали бюллетени по выборам в Госсовет с бюллетенями для голосования в горсовет Симферополя. Эти три участка не повлияют на общий итог выборов.

Выборы в Госсовет Республики Крым прошли 8 сентября. В них приняли участие 33,26% избирателей, что на 20,31% меньше, чем в 2014 году. Большинство голосов набрали региональные отделения партий: ЕР— 54,70%, ЛДПР — 16,84%, КПРФ — 8,22%, остальные набрали менее 5%. Во всех 25 одномандатных округах лидируют единороссы.

По итоговым данным, крымская региональная организация ЛДПР получает 10 мест, КПРФ — пять и ЕР — 60 мест в республиканском парламенте.

Госсовет республики состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 — по одномандатным избирательным округам.

В 2014 году ЕР набрала 70,18%, ЛДПР — 8,49%, КПРФ — 4,48% голосов избирателей.