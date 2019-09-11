Сергей Валуев возвращается в Москву
Об увольнении и.о.замгубернатора Севастополя Сергея Валуева было сообщено на заседании городского правительства 11 сентября.
По словам врио губернатора Михаила Развожаева, С.Валуев намерен вернуться на федеральную службу.
«Я принял его предложение», — сказал М.Развожаев.
С.Валуева в правительство города в сентябре 2018 г. пригласил прежний губернатор Дмитрий Овсянников. Бывший директор административного департамента Министерства промышленности и торговли РФ курировал в Севастополе департамент аппарата губернатора, представительство Севастополя в Москве и главное управление информатизации и связи.