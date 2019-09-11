С пробками на перекрестках будут бороться вафельной разметкой и штрафами

Новую дорожную разметку из диагональных желтых линий Севавтодор нанесет до конца сентября на пересечении улиц Адмирала Октябрьского, Большая Морская и Суворова.

Новая разметка должна увеличить пропускную способность перекрестков Севастополя.

«К сожалению, картину, когда водители выезжают на занятые перекрестки и создают помехи для других автомобилистов, блокируя перпендикулярные улицы, можно наблюдать в Севастополе довольно часто. «Вафельница» в сочетании с дорожной камерой призваны дисциплинировать таких водителей и разгрузить транспортные потоки», — объяснил начальник отдела организации безопасности дорожного движения Сергей Волков.

Вафельная разметка (Разметка 1.26) внесена в российские ПДД в 2018 году. Она обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами.

На «вафле» нельзя оказаться, если ее нельзя проехать без остановки. В противном случае — штраф в 1000 рублей за «Нарушение правил проезда перекрестка».