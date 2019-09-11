«Бентос»: продолжение следует...

Музея отечественной гидронавтики в Балаклаве, созданного на базе легендарной подводной научно-исследовательской лаборатории «Бентос», пока нет. Но есть люди, которые, несмотря на трудности, верят, что он там будет.

Совсем не уникальная история про уникальную подводную лодку

Тихоходная подводная лодка «Бентос-300» была построена в 1975 году в СССР, а уже через год прибыла в Севастополь в распоряжение Севастопольской базы специального экспериментального флота и подводных аппаратов «Гидронавт».

Основными предназначениями подводной лаборатории были научные исследования, гидрофизические и биологические наблюдения в акватории Черного моря. Аппарат впервые за многие годы провел многолетние наблюдения за филлофорным полем Зернова, открытым еще в начале 20 века, удивительными водорослями, которые используются в медицине и косметике. Проводил наблюдения за развитием крупных мидийных колоний. Благодаря исследованиям ученых с «Бентоса» донный лов рыбы, наносящий невосполнимый вред придонной флоре и фауне, был остановлен. Подводная лаборатория привлекалась к обследованию шельфов и трубопроводов. Одним словом, подлодка служила на благо советской науки верой и правдой.

Но с развалом СССР закончилась и ее славная история. Лодка осталась на территории Украины. Была отбуксирована на базу «Вторчермет» в Инкермане. Из-за осадки шесть метров не вошла в русло реки Черной и села на мель. Поменяла нескольких владельцев, оказалась вообще брошенной. Подверглась набегу охотников за металлоломом, из-за чего произошло затопление корпуса забортной водой. «Бентос» почти четыре года пролежал на дне Севастопольской бухты, потом был поднят и даже некоторое время стоял в доке. Потом его как-то вынесло штормом на середину бухты.

Ржавое чудовище

Казалось, что мытарства его никогда не закончатся, но в конце октября 2017-го бывший старший помощник лаборатории Юрий Брага и клуб «Бентос» подготовили документы на получение президентского гранта о восстановлении лодки. И выиграли! На все про все было выделено почти девять миллионов рублей, которые были переведены на счета Русского географического общества в Севастополе.

К тому моменту состояние лодки было ужасающим. Как заметил в одном из своих интервью Ю.Брага: «Внешне субмарина выглядела, как ржавое чудовище».

Грандиозный проект следовало реализовать в течение года, а именно к 29 ноября 2018 года. По условиям президентского гранта в конце прошлого года многочисленные гости и любители истории Черноморского флота должны были присутствовать на торжественном открытии музея отечественной гидронавтики. Предполагалось, что музей, созданный на базе уникальной подводной научно-исследовательской лаборатории «Бентос», распахнет свои двери на том самом месте, где в свое время зародилась российская гидронавтика — в Балаклаве. Там сначала базировалась экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН), а затем — военный водолазный техникум с учебным полигоном.

К сожалению, в назначенное время музей не открылся, зато в Доме культуры в Балаклаве 15 декабря распахнула двери выездная выставка, рассказывающая об опасной, но интересной работе гидронавтов.

«Открыли выставку в Доме культуры Балаклавы, открылся и сам «Бентос» — он в Инкерманской бухте. Открытие мы приурочили к 95-летию ЭПРОНа, потому что с него начиналась гидронавтика», — сообщил тогда ТАСС инициатор проекта Ю.Брага.

Он пояснил, что на «Бентосе» отреставрированы часть помещений и палуба, даже можно проводить экскурсии.

«Президентский грант был реализован, сдан и принят на самом высоком уровне», — отрапортовала руководитель Русского географического общества Елена Воскресенская. Выставка отработала месяц.

В августе 2019 года журналисты «Севастопольской газеты» отправились на поиски музея гидронавтики и подводной лодки «Бентос». Бывший старпом подлодки Ю.Брага и директор ВВК-Юг Виктор Ковалев показали частично восстановленное подводное судно и рассказали, с какими проблемами им пришлось столкнуться в процессе осуществления своей идеи.

Участка под музей так и нет

Подлодка по-прежнему стоит пришвартованная к плавучей мастерской в районе Инкерманской ГРЭС. Можно констатировать: работы на ней выполнены большие. До ватерлинии убраны все ржавые элементы, в том числе сгнивший легкий корпус, внутреннее пространство расчищено, лишнее оборудование вывезено, частично закуплено оборудование для интерьера музея.

«Под ржавым внешним корпусом, который был удален, находится прочный, изготовленный из высоколегированной стали толщиной до трех сантиметров», — рассказывает Ю.Брага. — Видите, мы провели большую работу. Внутри тоже наводим порядок, в будущем воссоздадим обстановку, в которой работали гидронавты. Для этого у нас сохранились образцы оборудования и приборов. Можно сказать, что первый этап работ завершен».

«Процесс затянулся еще и потому, что сразу после получения гранта представители Географического общества, увидев состояние судна, не могли поверить, что его можно восстановить. Более того, несмотря на устные договоренности с бывшим правительством города о месте под музей, земля так и не была выделена», — дополняет В.Ковалев.

По его словам, Географическое общество боялось, что выделенных денег не хватит и по этой причине в течение полугода не начинало финансирование. Когда все работы, которые можно было выполнить на плаву, были осуществлены, лодку необходимо было заводить в док для замены легкого корпуса.

«Мы об этом договорились с бывшим командующим Черноморским флотом, который издал распоряжение. Для этих же целей был выделен буксир. Но в тот день случился шторм и буксировка не состоялась. Потом назначили нового командующего, и все нужно было начинать сначала...» — говорит В.Ковалев.

Очередная попытка поставить лодку в док должна состояться в сентябре. На докование и производство работ в доке у авторов проекта остался миллион от президентского гранта. Но пока так и не появилось ясности, где в конечном счете расположится музей. Будет ли научное судно выставлено на суше или ему найдут место в бухте, никто не знает и ответить не может. Напомним, «Бентос» — это махина длиной 30 метров и высотой с трехэтажный дом! В.Ковалев ратует, чтобы это был музей на воде.

В Русском географическом обществе также прокомментировали сложившуюся ситуацию: «Презентационная заявка относительно выделения участка под музей гидронавтики направлена в правительство города, и мы надеемся, что в ближайшее время она будет рассмотрена».

«В конечном счете, мы согласны на любое место, но оно должно быть в Балаклаве, — говорит руководитель проекта. — Об этом сказано и в условиях президентского гранта. Иначе идея создания музея, привязанная к месту рождения российской гидронавтики, будет обесценена».

Продолжение следует

Частное учреждение культуры «Музей гидронавтики» в лице Ю.Браги подготовило и 26 июля отправило пакет документов на очередной президентский грант на развитие музея гидронавтики на основе подводной лаборатории «Бентос-300». На данном этапе проект находится на независимой экспертизе. Запрашиваемая сумма — девять миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч рублей. Сроки реализации: 1 ноября 2019-го — 15 декабря 2020 года.

Кажется, на этот раз поход в музей можно смело планировать на время новогодних каникул.