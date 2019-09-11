Американские народные дипломаты пытаются понять Россию

Встреча американских общественников и севастопольских состоялась во вторник, 10 сентября, в здании библиотеки им.Л.Толстого.

На официальном сайте некоммерческой организации Центр гражданских инициатив (The Center for Citizen Initiatives – CCI) указано: «Мы работаем с Россией над рядом интересных проектов, а именно, хотим помочь построить свободную рыночную экономику и создать динамичный средний класс в этой быстро меняющейся стране. Все программы CCI направлены на то, чтобы дать возможность гражданам, а не чиновникам брать на себя ответственность за изменения в обществе».

Фонд работает с 1983 года и гордится, что сотрудничество с Советской Россией начал еще во времена президента Горбачева: помогал побороть пьянство, обучал рыночной экономике «новых» бизнесменов, внедрял основы западного образования.

В сентябре 2019 г. 45 американских «народных дипломатов» в очередной раз приехали в Россию и после пяти дней, проведенных в Москве, группами по четыре человека разъехались в 25 российских регионов.

В Крым, а заодно и в Севастополь поехали: Деннис Ортблад — бывший дипломат, пенсионер, писатель и общественный деятель; Кришен Мета — американец индийского происхождения, профессор Йельского университета; Джеффри Робинсон — публицист, бывший газетный редактор, живет в Америке и Новой Зеландии; Елена Хендерсон — переводчик Центра гражданских инициатив, бывшая наша соотечественница, покинувшая страну в 90-х годах прошлого века.

По словам соорганизатора встречи в Севастополе председателя городского отделения Союза журналистов России Сергея Горбачева, целью визита американской делегации было изучение ситуации в Крыму, выяснение настроений местного населения и изменений, которые произошли за последние пять лет в российском Крыму.

Американцев интересовало, как изменилась жизнь на полуострове за пять лет после вхождения в состав России? Увеличилось ли количество военнослужащих в Севастополе? Они пытались дознаться, возросло ли число жителей города за последние несколько лет за счет приезжих с материковой России? И что думают севастопольцы по поводу информации российских СМИ об Америке. Подается эта информация объективно или намерено искажается?

Ветераны из Ленинского района на все вопросы иностранцев отвечали с неизменным патриотическим настроем. Рассказали и про оборону Ленинграда, и про освобождение Севастополя, и о возвращении в «родную гавань», о значении русского языка для крымчан и о том, что они шли в Россию не за высокими пенсиями и бесплатным проездом в городом транспорте, а за исторической справедливостью.

На встречные вопросы севастопольцев, почему гражданам полуострова отказывают в въездных визах на запад, почему правительство США не признает демократический выбор граждан полуострова, а только поддерживает тех, кого выгодно (Косово, Албания, Пуэрто-Рико), гости отвечали уклончиво. Объясняли, что это политика, они не имеют право говорить от лица государства, а выражают свое личное мнение. Сослались на известную истину, что большинство американцев не имеют представления о Крыме.

«Американцы настолько заняты делами, семьей и внутренними проблемами, что мало интересуются всем, что происходит за пределами их страны, они не думают ни о Крыме ни о России. Если вы спросите о Крыме, они не будут знать, где он находится. Если спросите о России, то они ответят, что не доверяют этой стране. Молодые же американцы более открыты и нацелены на урегулирование конфликта и желают улучшения отношений с Россией», — неоднократно повторял, Д.Ортблад.

Д.Робинсон эмоционально поведал собравшимся о кризисе в западных СМИ: «Американские СМИ мало внимания уделяют международной политике. А новости, приходящие из Крыма и России, искажаются». На вопрос, как он намерен распространять знания и впечатления о поездке в Россию, сообщил, что расскажет о своем путешествии в семье, друзьям и знакомых, а также в интернете.

К.Мета вспоминал, что когда он изучал историю в Индии, то точно знал, какую роль в победе над фашизмом во время Второй мировой войны сыграл Советский Союз, а когда переехал в США, был удивлен, прочитав, что только США победили фашистскую Германию.

Подытожил встречу Игорь Коротков, оказавшийся руководителем департамента международных отношений некоей Севастопольской академии наук. Он заявил, что у гостей нет никаких компетенций и полномочий и они оторваны от реальности: «Недавно мы принимали делегацию из Италии, приехали руководители партий, мэры городов. Было конструктивно. Они с болью говорили о санкциях между нашими странами, о разорванных духовных, культурных и межличностных связях, о которых Америка скорее всего даже не догадывается».