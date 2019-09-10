Жителям элитного комплекса на Фиоленте не хватает воды для питья и бытовых нужд

Прокуратурой выявлены нарушения градостроительного, санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства, законодательства о водоснабжении и водоотведении при эксплуатации рекреационного комплекса «ЖК «Фиолент Village», расположенного на Фиоленте в районе мыса Виноградного.

По результатам проверки прокуратура Балаклавского района Севастополя к ООО «Порфир» предъявила в суд иск об устранении выявленных нарушений, а также о необходимости принятия мер к обеспечению жителей комплекса питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей согласно нормам, предусмотренным законодательством.

Исковое заявление находится на рассмотрении в Балаклавском районном суде.

Апартаменты в комплексе «ЖК «Фиолент Village» продаются на сайте группы компаний «Парангон». На участке в 7 га два многоэтажных корпуса и три малоэтажных. На территории есть спортивно-оздоровительные зоны, детские площадки, ресторан, зоны отдыха. В рекламе — мощь скал и уединенные пляжи с кристально чистой водой... До моря 200 метров.