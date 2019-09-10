Вторую половину улицы закрыли для ремонта

Запрет движения транспорта по ул.Советской на Центральном городском холме перенесли на ее вторую часть.

Как следует из приказа Департамента транспорта, полное ограничение движения транспортных средств вводится на участке от ул.Павличенко до ул.Алексакиса. Запрет действует с 10 сентября до 21 октября. При этом одностороннее движение на ул.Терещенко будет направлено в другую сторону.

Отремонтированную часть ул.Советской — участок от ул.Воронина до ул.Павличенко — откроют для проезда 10 сентября.

Департамент транспорта утверждает, что ремонт идет по графику. Однако приказом, изданным в начале июня, первый участок (Воронина – Павличенко) должны были перекрывать до 30 июля, а второй (Павличенко – Алексакиса) — до 31 августа.

Теперь же этот срок отодвинули до 21 октября.