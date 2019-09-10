Парапланеристы привезли «золото» с чемпионата России

С золотыми медалями и кубком победителя вернулись с чемпионата России по спорту сверхлегкой авиации севастопольские участники. В дисциплине «параплан — парящий полет» у них первое место в командном зачете, а Глеб Сухоцкий стал лучшим в личном зачете.

Летные состязания проходили в селе Юца Предгорного района Ставропольского края.

Всего в соревнованиях выступили 70 спортсменов из 10 сборных разных регионов страны (в том числе из Ленинградской, Самарской, Белгородской, Саратовской областей, Ставропольского края, Приморского края, Республики Чувашия). Севастополь представляли Глеб Сухоцкий, Вячеслав Копчинский, Сергей Чепелев, Андрей Чесноков.

Спортсменам предстояло на скорость преодолеть расстояния от 70 до 80 км. Выигрывали те, кто делал это первым.

«Погода оказалась не очень: то гроза, то сильный ветер, — рассказала главный тренер сборной Севастополя по спорту сверхлегкой авиации Ольга Мельникова. — Из десяти заявленных дней летных было семь, соревновательных — пять».

Основным конкурентом, по словам тренера, была команда Крыма. В итоге сборная соседей по полуострову заняла второе место. Третьими стали пилоты из Московской области.

Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату Южного федерального округа, который запланирован на конец осени.