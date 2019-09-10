Игорная зона под Ялтой должна обеспечить тысячу рабочих мест

Власти Ялты рассчитывают, что в игорной зоне, которую построят на территории бывшего санатория «Фортуна» у поселка Кацивели, будет создано не меньше тысячи рабочих мест.

Об этом ТАСС сообщил глава администрации Ялты Алексей Челпанов.

«Это большой комплекс. Я думаю, тысяча. [рабочих мест] там будет точно», — сказал А.Челпанов.

Как сообщала ранее заместитель председателя Совета министров Крыма — министр финансов республики Ирина Кивико, власти региона направили в Минфин РФ пакет документов для создания игорной зоны. Территорию бывшего санатория «Фортуна» в соответствии с требованиями федерального законодательства вывели за границы Ялты.

Сейчас идет процедура передачи земельного участка, находящегося в собственности республики, инвестору, уточнил А.Челпанов. Мэр Ялты добавил, что по ее завершении начнется снос старых корпусов санатория, а затем строительство казино.

Закон о создании игорной зоны на территории Республики Крым был подписан еще в 2014 году. По экспертным оценкам, бюджет региона сможет получать от нее до 25 млрд рублей в год.