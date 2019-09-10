Готова схема новой ливневой канализации

От этого документа зависит, улучшится ли в Севастополе ситуация с отведением поверхностных стоков, или он так и будет тонуть после каждого серьезного дождя.

На сайте городского правительства опубликован документ под названием «Об утверждении схемы ливневой канализации Севастополя на период до 2035 года».

Схему придумали, но не обсудили?

Компания из Казани ООО «Авиакомпания «Авиамониторинг» почти за 5 млн рублей в течение года изучала интенсивность дождей в Севастополе и разрабатывала оптимальную для города схему ливневок. В том числе коллекторы, которые нужно построить, а также выбор наилучших мест для расположения локальных очистных сооружений поверхностных стоков.

Именно труд казанских проектировщиков был представлен на суд севастопольцев. Всего пять дней на прошлой неделе все желающие и сведущие в этом вопросе могли вносить замечания в разработанную казанцами схему.

Свои предложения севастопольцы могли отправлять по электронной почте в департамент горхозяйства, оформленные как обращения. Эту форму взаимодействия чиновники городского правительства теперь называют «общественными обсуждениями». Учитывая низкий пользовательский охват официального портала правительства Севастополя и крайне сжатые сроки «общественного обсуждения» вопроса, думается, что замечаний и предложений к проекту схемы новой ливневой городской канализации поступило ничтожно мало. Если поступило вообще.

В то же время вспоминая, как иногородние проектировщики обычно подходят к выполнению госзаказа — не приезжая в город или приезжая только раз и работая по яндекс-картам дистанционно, — переживания за качество работы возникают не на пустом месте.

100 км труб и десятки очистных

Так что же нам предлагают разработчики из Казани? Если их проект будет взят к реализации, позволит ли это избавить Севастополь от ежегодных подтоплений во время дождей? Возьмут ли строители за правило при ремонте дорог предусматривать и ливневую канализацию? Больше не будет смытой брусчатки, затопленных квартир, машин и селевых потоков посреди города?

Читаем проект и понимаем, что на все эти вопросы возможен положительный ответ.

В предварительно подготовленном тексте постановления правительства об утверждении схемы ливневок вторым пунктом прописано обязательство для Департамента архитектуры и градостроительства «при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий учитывать» эту схему.

Подсчитано, что в год в Севастополе случается 60 дождей. Максимальный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, — 10 мм. Проектировщики посчитали, что заложить такие цифры будет достаточно.

Предложение проектировщиков учитывает строительство 95,5 км новых сетей ливневой канализации (коллекторов в сечении не менее 1,0 на 0,6 метра), а также семи очистных сооружений мощностью 35 тысяч кубометров воды в сутки (будут расположены в городских бухтах) и 41 локального очистного сооружения мощностью 17,2 тысячи кубометров в сутки (для размещения в сельских территориях). От очистных сооружений предусмотрено создание глубоководных выпусков очищенных стоков на расстояние 1,5 км в море.

Общая стоимость такого строительства — 18 миллиардов рублей. Проектировщики раскидали эти затраты на 5 лет: 1,6 миллиарда в 2020 году — на разработку проектов и выкуп земельных участков; 5,1 млрд в 2021 году — на строительство очистных сооружений в бухтах Карантинная, Южная и коллекторов, оборудованных насосами, в Артбухте; 3,6 млрд в 2022 году — на строительство очистных в Казачьей и Круглой бухтах; 5,2 млрд рублей в 2023 году — на строительство очистных в Килен-бухте, в Инкермане и на Северной стороне; почти 2,4 млрд рублей в 2024 году — на строительство сетей в Андреевском, Верхнесадовском, Качинском, Орлиновском и Терновском МО (заложено строительство километра сетей в каждом селе муниципального округа).

Стоимость ежегодной эксплуатации всей этой системы выльется для города в 326 миллионов рублей, включая эксплуатационные расходы, электроэнергию, зарплату персоналу и т.д. То есть цена очистки одного кубометра ливневых стоков будет составлять 20,3 рубля.

Долгий путь и перерытые улицы

Участвовавшие в разработке документа специалисты подчеркивают, что это — первоначальный скелет, на который будут разрабатываться конкретные мероприятия по созданию ливневой канализации.

Известно, что расторопностью освоения федеральных средств Севастополь не отличается. Возможно, до реализации проекта всегородской работающей ливневой канализации не четыре года или пять лет, а гораздо больше.

Такие мысли навевает еще и тот факт, что новые, большие по размеру коллекторы планируется укладывать вдоль существующих улиц и сложившейся застройки. Это не самая простая задача для строителей.

Так, по улице Ленина должно быть построено 588 метров ливневой канализации, по Котовского — 687 метров, по Гоголя — 412, по Коммунистической — 623, по Пожарова — 560, по Катерной — километр, по Острякова — 4,3 км, по Хрусталева — 4,5 км, по Репина — 871 метр. Плюс район Центрального рынка, сквера 300-летия Российского флота, ул.Генерала Петрова и набережная в Артбухте. И это, естественно, далеко не полный список улиц, где должны быть проложены новые коллекторы.

Для каждого из очистных сооружений в бухтах нужен будет кусок земли примерно 80 на 80 метров. Не стоит забывать, что радиус охранной зоны очистных сооружений ливневой канализации — 150 м. И охранная зона сетей ливневой канализации составляет пять метров в обе стороны от стенки трубы (коллектора).

Хочется надеяться, что в Севастополе все же есть специалисты, способные справиться с таким масштабным проектом, как общегородская ливневая канализация, создаваемая практически с нуля. И что, в конце концов, сеть ливневок не останется только на бумаге, а Севастополь уровнем благоустройства приблизится к современному европейскому городу (в данном случае — не Венеции).