Долгострои распределили по чиновникам

Со следующей недели в правительстве Севастополя начнут разбираться, что делать с объектами, работы на которых ведутся с отставанием от графика.

На аппаратном совещании 9 сентября врио губернатора города Михаил Развожаев напомнил своему заместителю Владимиру Базарову о поручении подготовить список ответственных лиц по департаментам за ремонты, благоустройство, тротуары и дороги.

«Перечень появился», — доложил В.Базаров. По его словам, этот список лежит у него на столе и ответственные чиновники закреплены за каждым объектом.

«На следующей неделе прямо на аппаратном по всем объектам с фото- и видео иллюстрациями динамики работ начнем разбираться», — пообещал М.Развожаев.

Неделей ранее на аппаратном совещании было отмечено, что чиновникам каждый день «утром и вечером» необходимо контролировать качество и темп ведущихся в городе по госконтрактам работ.