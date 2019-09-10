Будет два «Кванториума»

Второй детский технопарк «Кванториум» планируется построить в 2021 году в Гагаринском районе, где живет много семей с детьми, но нет подобных образовательных учреждений, сообщил ТАСС директор департамента образования и науки Севастополя Игорь Белозеров.

Создание и развитие сети детских тенопарков «Кванториум» в Севастополе ведется в рамках национального проекта «Образование».

«Второй «Кванториум» мы предполагаем создать в Гагаринском районе, где нет специального учреждения дополнительного образования детей, а число молодых семей, детей в этом районе достаточно высокое. Мы выиграли конкурс [на создание «Кванториума»], создание технопарка планируется в 2021 году», — сказал чиновник.

По его словам, стоимость проекта около 72,4 млн рублей.

Детские технопарки «Кванториум» — площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель — способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии.

В Севастополе «Кванториум» открылся 13 декабря 2018 года, пока это единственный детский технопарк на полуострове.