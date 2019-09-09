В Крыму за сутки на воде спасено 13 человек

Из-за штормовой погоды в воскресный день, 8 сентября, сотрудникам Главного управления МЧС России по Республике Крым сидеть без дела не пришлось.

Семь раз привлекались спасатели для оказания помощи отдыхающим на воде. В результате оперативных действий спасено 13 человек, из них двое детей.

Первый случай произошел в 11.10 в Саки в районе пляжа базы отдыха «Уют», где водолазно-спасательной группой из Евпатории был спасен мужчина.

В этот же день спасателями Государственной инспекции по маломерным судам была оказана помощь гражданам, которые из-за сильного волнения моря не могли самостоятельно добраться до берега: в Ялте их было четверо, в Алуште, Оленевке и Отрадном — по одному. Все спасенные доставлены в безопасное место и в медицинской помощи не нуждались.

В 15.20 на телефон службы спасения поступила информация, что в районе Генеральских пляжей села Курортное Ленинского района людей течением уносит в море. Сотрудники Специального морского отряда спасли семью из четырех человек, которые забравшись в расщелину между камнями одной из бухт, пытались удержаться на плаву, и мужчину, пытавшегося оказать им помощь. Все они были доставлены на берег без повреждений и в дальнейшем оказании медицинской помощи не нуждались.