В Крыму продолжается шторм

Высокие волны и порывы ветра до 25 м/с ожидаются на Черноморском побережье. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На Черноморском побережье прогнозируется ветер с порывами до 23 м/с, в Новороссийске еще больше — до 25 м/с. В Крыму также прогнозируется ветер 20-25 м/с. Это совсем не мало, при таком ветре волны поднимаются до 4-6 метров. Эта погода совершенно не для купания», — сказал он.

По словам Р.Вильфанда, такая погода сохранится в большинстве регионов Черноморья до конца вторника, а в Крыму, где порывы начали усиливаться еще в воскресенье, — до среды.

Температура воды при этом будет в районе 23 градусов тепла, отметил метеоролог.